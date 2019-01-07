Арман выполнил заказ на отлично! Точно в срок, хорошо держит связь, внес одну правку, о которой я попросил, без лишних вопросов и разговоров. Отнесся с пониманием к тому, что во время приема заказа я не мог моментально оплатить работу, так как была уже ночь. Я попросил его подождать до утра, на что он согласился. Это огромный +, как я считаю. Несмотря на то, что проект не самый дорогостоящий, Арман отнесся к нему со всей ответственностью. Смело могу советовать данного исполнителя как надежного и профессионального специалиста!