Фотошоп и фотокоррекция. Копирайтинг и исправление текста(проверка на антиплагиат). Музыка и аудиомонтаж. Видеомонтаж и цветокоррекция видео.
Ответственно подойду к любой работе. Редко ухожу в оффлайн(всегда на связи). Хорошо работаю с
- Photoshop;
- Premiere Pro(видеомонтаж);
- FL Studio(аудиомонтаж);
- Audocity(аудиомонтаж);
- A также отлично справляюсь с копирайтингом и написанием уникальных статей.
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Портфолио
- Обработка фотографий154 просмотра
- Создание музыки для вашего проекта169 просмотров
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
5 лет назад
Арман выполнил заказ на отлично! Точно в срок, хорошо держит связь, внес одну правку, о которой я попросил, без лишних вопросов и разговоров. Отнесся с пониманием к тому, что во время приема заказа я не мог моментально оплатить работу, так как была уже ночь. Я попросил его подождать до утра, на что он согласился. Это огромный +, как я считаю. Несмотря на то, что проект не самый дорогостоящий, Арман отнесся к нему со всей ответственностью. Смело могу советовать данного исполнителя как надежного и профессионального специалиста!
Ответный отзыв
Хороший заказчик! Четко сформулировал задачу. Приятно работать. Всем советую. К оплате подошел отвественно.
Аудиомонтаж
1 отзыв
$5/час
от $2от 2 часов
нет рейтинга
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
$6/час
от $2от 2 дней
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
$5/час
от $2от 1 часа
нет рейтинга
Ландшафтный дизайн
нет отзывов
$8/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Музыка и Звуки
нет отзывов
$6/час
от $2от 3 часов
нет рейтинга
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$4/час
от $2от 1 часа
нет рейтинга
Продающие тексты
нет отзывов
$5/час
от $2от 2 часов
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$8/час
от $4от 2 дней
нет рейтинга
Сценарии
нет отзывов
$6/час
от $2от 2 дней
нет рейтинга