sk8beemo

Евгений sk8beemo

 
27 летРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Верстальщик

Знания и навыки:

- Отличнное знание ПК и Windows на уровне опытного пользователя;

- Свободно работаю с пакетом MS Office;

- Базовые знания по Corel Bryce, 3DMax;

- Дизайнерские программы: Пакет Adobe (Photoshop, ImageReader, Illustrator), Corel Draw;

- Обработка изображений и составление коллажей в Adobe Photoshop;

- HTML, CSS, SSI;

- Нарезка дизайн-макетов сайтов;

- Верстка шаблонов HTML:Template;

- Начальный дизайн сайтов;

- Полное понимание работы интерактивных сайтов и методов их построения;

- Опыт кроссброузерной верстки сложных дизайнов;

- Иностранные языки: английский (начальный уровень).

Дизайн сайтаHTMLCSSIllustrator3ds MaxPhotoshopВерстка шаблона