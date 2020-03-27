Верстальщик
Знания и навыки:
- Отличнное знание ПК и Windows на уровне опытного пользователя;
- Свободно работаю с пакетом MS Office;
- Базовые знания по Corel Bryce, 3DMax;
- Дизайнерские программы: Пакет Adobe (Photoshop, ImageReader, Illustrator), Corel Draw;
- Обработка изображений и составление коллажей в Adobe Photoshop;
- HTML, CSS, SSI;
- Нарезка дизайн-макетов сайтов;
- Верстка шаблонов HTML:Template;
- Начальный дизайн сайтов;
- Полное понимание работы интерактивных сайтов и методов их построения;
- Опыт кроссброузерной верстки сложных дизайнов;
- Иностранные языки: английский (начальный уровень).
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