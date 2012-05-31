Специализация: прикладное и системное ПО/ базы данных/ приложения для телеф
Знание технологий:
- .NET Framework;
- C#, C++;
- Уверенное владение принципами ООП;
- Многопоточное программирование;
- ASP.NET;
- ADO.NET, MSSQL, T-SQL, MySQL;
- XML, XSD, XLST;
- PHP, JavaScript;
- jQuery, ExtJS;
О себе: коммуникабельный, легко обучаюсь.
Опыт работы:
R-Style Soft Lab. Программист, Проекты RS-Balance, RS-Bank 5.50.
MBA Финансы, программист, разработка корпоративного ПО.
ООО Genes1s, программист. директор филиала. Разработка IT-решений для букмекерского бизнеса, решений в сфере ЖКХ и микрокредитования.
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