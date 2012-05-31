Специализация: прикладное и системное ПО/ базы данных/ приложения для телеф

Знание технологий:

- .NET Framework;

- C#, C++;

- Уверенное владение принципами ООП;

- Многопоточное программирование;

- ASP.NET;

- ADO.NET, MSSQL, T-SQL, MySQL;

- XML, XSD, XLST;

- PHP, JavaScript;

- jQuery, ExtJS;

О себе: коммуникабельный, легко обучаюсь.

Опыт работы:

R-Style Soft Lab. Программист, Проекты RS-Balance, RS-Bank 5.50.

MBA Финансы, программист, разработка корпоративного ПО.

ООО Genes1s, программист. директор филиала. Разработка IT-решений для букмекерского бизнеса, решений в сфере ЖКХ и микрокредитования.