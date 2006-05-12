Требуется грамотный web-мастер,с художественным видением, для создания сайта с качественной системой управления под ключ! А так же нужна разработка стиля компании и логотипа! Направление проекта:автобизнес. Имеем вот это: Хотим приблезительно в таком стиле: http://www.lexus-russia.ru