Сайт по ремонту автомобилей из европы. icq:400038696 skype:skantech
- $1000Сайты «под ключ»63 заявкиЗакрыт16 лет назад
Сайт с лого,стилем сms под ключСайты «под ключ»16 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется сайт с качественной системой управления приблезительно вот такой www.lexus-russia.ru Оплата только после показа главной страницы сайта. ICQ:216146517Сайты «под ключ»30 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется грамотный web-мастер,с художественным видением, для создания сайта с качественной системой управления под ключ! А так же нужна разработка стиля компании и логотипа! Направление проекта:автобизнес. Имеем вот это: Хотим приблезительно в таком стиле: http://www.lexus-russia.ruСайты «под ключ»22 заявкиЗакрыт17 лет назад
Тендер по созданию сайта,логотипа и фирменного стиля компании с качественной системой управления ! Внимание! Работа конкурсная, дизайнер будет отобран только после предоставления набросков/эскизов к проекту. Сайт длжен выглядеть приблезительно вот так: http://www.lexus-europe.com/index.aspСайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт17 лет назад
Требуется лого и фирменный стиль компании, занимающейся автобизнесом!Фирменный стиль1 исполнительЗакрыт18 лет назад