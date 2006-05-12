skantech

Гость skantech

 
NaN летРоссия/Ростов-на-Дону
18 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад

icq:400038696

  • Автобизнес

    Требуется сайт с качественной системой управления приблезительно вот такой www.lexus-russia.ru Оплата только после показа главной страницы сайта. ICQ:216146517

    Сайты «под ключ»30 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Сайт с качественной системой управления

    Требуется грамотный web-мастер,с художественным видением, для создания сайта с качественной системой управления под ключ! А так же нужна разработка стиля компании и логотипа! Направление проекта:автобизнес. Имеем вот это: Хотим приблезительно в таком стиле: http://www.lexus-russia.ru

    Сайты «под ключ»22 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Требуется новый сайт компании Skantech

    Тендер по созданию сайта,логотипа и фирменного стиля компании с качественной системой управления ! Внимание! Работа конкурсная, дизайнер будет отобран только после предоставления набросков/эскизов к проекту. Сайт длжен выглядеть приблезительно вот так: http://www.lexus-europe.com/index.asp

    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад