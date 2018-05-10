skarmazina

Создание презентаций на все случаи жизни

По образованию я экономист, по профессии специалист по маркетингу, но моя настоящая страсть - это создание действительно интересных презентаций и инфографики.Я занимаюсь созданием инфографики и презентаций с 2013 года.Темы моих презентаций и инфографики:- научные обзоры различных сфер экономики;- описание бизнес-процессов;- описание продуктов, услуг и товаров;- презентация результатов маркетинга и исследований и т. д.Всегда готова к новым открытиям, нестандартным подходам и информации.