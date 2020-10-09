Специалист WEB-проектов CENTR.ONE

Хотел бы рассказать что..

Наша компания около 11 лет на Нижегородском рынке, и входим в ТОП-5 IT Компаний

Мы занимаемся комплексной автоматизацией Бизнеса, специализируемся на WEB- разработке и продвижение сайтов организаций

На данный момент можем вам провести БЕСПЛАТНЫЙ Кросс-Аудит сайта:

1. Проведем диагностику сайта на технические ошибки

2.Проводим сравнительный анализ с конкурентами

3.Проанализируем поведенческие факторы пользователей и посетителей, на сайте

4.По итогу даем свое экспертное заключение с планом работ и прогнозом по увеличению трафика и входящих запросов

Хотелось бы рассказать о нас и послушать вас о сайте организации, либо что хотите создать

Буду ждать от вас обратной связи

Специалист WEB-направления.

Компания CENTR ONE- Нижний Новгород

ул. Белинского 32, оф. 701

http://centr.one