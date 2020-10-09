Хотел бы рассказать что..
Наша компания около 11 лет на Нижегородском рынке, и входим в ТОП-5 IT Компаний
Мы занимаемся комплексной автоматизацией Бизнеса, специализируемся на WEB- разработке и продвижение сайтов организаций
На данный момент можем вам провести БЕСПЛАТНЫЙ Кросс-Аудит сайта:
1. Проведем диагностику сайта на технические ошибки
2.Проводим сравнительный анализ с конкурентами
3.Проанализируем поведенческие факторы пользователей и посетителей, на сайте
4.По итогу даем свое экспертное заключение с планом работ и прогнозом по увеличению трафика и входящих запросов
Хотелось бы рассказать о нас и послушать вас о сайте организации, либо что хотите создать
Буду ждать от вас обратной связи
Специалист WEB-направления.
Компания CENTR ONE- Нижний Новгород
ул. Белинского 32, оф. 701
E-mail: [email protected]