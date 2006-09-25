СУВОРИНОВА ЕКАТЕРИНА

Контакты: 8-916-494-80-50, e-mail: [email protected]

Дата рождения: 27.10.1968 г.

Опыт работы: 25.09.2006 г. -11.2008г.– ФГУП Росспиртпром,

ведущий специалист отдела оценки эффективности, (Дизайнер).

29.05.-22.09.06г. – Рекламное агентство «Шико», дизайнер.

2003-2006 гг. – ООО «Союзгалант», Художник-дизайнер.

1999-2001 гг. – в/ч № 54238 (загранкомандировка)

1998-1999 гг. – оператор ПК (верстка)

1986-1999 гг. – в/ч № 45807 – ретушер.

Образование: 2004-2010 гг. – Университет Российской академии образования,

художественный факультет, по специальности «Изобразительное искусство».

Курсы: 09.2002-01.2003г. – Международный институт повышения

квалификации кадров при МГТУ им. Баумана, по специальности

«Подготовка электронных изданий к печати, реклама».Диплом № 1/1392.

06.08.2008 г. – Учебный центр «А.Ф. Конто» НОУ «Институт Информационных Технологий». Прошла курс «Анимация в Macromedia Flash». Удостоверение № 0103.

Профессиональные навыки: PC/Mac: CorelDraw, Photoshop, Illustrator, пре-пресс. Рисунок от руки. InDesign, 3DS max, Flash, HTML.

C 2008 г. состою в Творческом Союзе Художников России.

Основные выставки:

Москва, 2008 г. 24.04 - Академия управления МВД РФ. «Преемственность».

Москва, 2007 г.29.12 - Центральный Дом Художника. «МОЯ СТРАНА – РОССИЯ».

Москва, 2007г. 26.03 - Культурный центр Вооруженных Сил Российской Федерации. «ПО РОДНОЙ СТРАНЕ»

Москва, 2010г. 15.01 - Центральный Дом Художника. Юбилейная выставка Творческого Союза Художников России. «Преемственность».

Личные качества: Работоспособна, ответственна, исполнительна, пунктуальна, доброжелательна, коммуникабельна, легко осваиваю технические специальности, люблю творческую работу.