Александра Скавыш skavysh_alexskavysh_alex
36 летБеларусь/Минск
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Работаю для клиента
Я в соцсетях:
- vkontakte https://vk.com/alexandra_skavysh
- facebook https://www.facebook.com/skavysh.alex
- instagram https://www.instagram.com/skavysh_al
Портфолио:
- Behancehttps://www.behance.net/skavysh
- Dribbblehttps://dribbble.com/HolyDoll
Привет!Меня зовут Александра, мне 33 года, сама я из Минске. На бирже совсем недавно, хоть и занимаюсь дизайном больше 3 лет. Свою работу я люблю, поэтому всегда делаю по совести.
Я всегда на связи. У меня нет болеющих животных, которых срочно надо отвезти к ветеринару, детей, которым надо уделить внимание, у меня крайне редко отключают интрернет и электричество (хотя мобильных интернет есть всегда), поэтому, если у вас возникают вопросы, я на связи.
Спокойной общаюсь голосомЕсли вы хотите лично переговорить о работе, дать какие-то ценные указания или выразить пожелания голосом - без проблем. Я всегда отвечаю на звонки (за исключением, если я физически не могу ответить вам).
Адекватно отношусь к правкамЯ много общаюсь с клиентами, поэтому спокойно отношусь к правкам. Как дизайнер я могу вам посоветовать лучший вариант с точки зрения композиции, выбора цветового решения, пр., но только заказчик является тем, кто принимает окончательное решение по выбору варианта дизайна
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