skavysh_alex

Работаю для клиента

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Портфолио:

Привет!

Меня зовут Александра, мне 33 года, сама я из Минске. На бирже совсем недавно, хоть и занимаюсь дизайном больше 3 лет. Свою работу я люблю, поэтому всегда делаю по совести.

Я всегда на связи. У меня нет болеющих животных, которых срочно надо отвезти к ветеринару, детей, которым надо уделить внимание, у меня крайне редко отключают интрернет и электричество (хотя мобильных интернет есть всегда), поэтому, если у вас возникают вопросы, я на связи.

Спокойной общаюсь голосом

Если вы хотите лично переговорить о работе, дать какие-то ценные указания или выразить пожелания голосом - без проблем. Я всегда отвечаю на звонки (за исключением, если я физически не могу ответить вам).

Адекватно отношусь к правкам

Я много общаюсь с клиентами, поэтому спокойно отношусь к правкам. Как дизайнер я могу вам посоветовать лучший вариант с точки зрения композиции, выбора цветового решения, пр., но только заказчик является тем, кто принимает окончательное решение по выбору варианта дизайна