skayoker112

ищу работу по различным направлениям (пишу тексты по продажам, составляю прайс листы, рекламные листовки, занимаюсь описанием товаров для магазина, поиском актуальных статей по любой тематике и др). кроме того, интересует работа в области юриспруденции.
опыт работы:
1. 1 год занимаюсь составлением рекламных листовок и баннеров для рекламного агенства.
2. пол года оперативно консультирую граждан по юридическим вопросам в социальных сетях.
образование: Высшее, студент 3 курса УрГЮА г. Екатеринбург.
Профессиональные навыки:
1. составление юридических документов
2. написание юридически сложных текстов, статей, монографий
3. консультации по юридическим вопросам
4. написание курсовых, рефератов, докладов по юридической тематике
5. грамотная устная и письменная речь
6. знание основ рекламы, торговли, продаж
Дополнительная информация:
ответственен
пунктуален
трудолюбив
легко обучаюсь
стремлюсь к профессиональному росту
к поручениям отношусь со всей серьезностью, с поставленными задачами справляюсь в срок.
буду рад сотрудничеству:). цена всегда обсуждается с заказчиком.