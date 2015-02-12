skayoker112

ищу работу по различным направлениям (пишу тексты по продажам, составляю прайс листы, рекламные листовки, занимаюсь описанием товаров для магазина, поиском актуальных статей по любой тематике и др). кроме того, интересует работа в области юриспруденции.

опыт работы:

1. 1 год занимаюсь составлением рекламных листовок и баннеров для рекламного агенства.

2. пол года оперативно консультирую граждан по юридическим вопросам в социальных сетях.

образование: Высшее, студент 3 курса УрГЮА г. Екатеринбург.

Профессиональные навыки:

1. составление юридических документов

2. написание юридически сложных текстов, статей, монографий

3. консультации по юридическим вопросам

4. написание курсовых, рефератов, докладов по юридической тематике

5. грамотная устная и письменная речь

6. знание основ рекламы, торговли, продаж

Дополнительная информация:

ответственен

пунктуален

трудолюбив

легко обучаюсь

стремлюсь к профессиональному росту

к поручениям отношусь со всей серьезностью, с поставленными задачами справляюсь в срок.

буду рад сотрудничеству:). цена всегда обсуждается с заказчиком.