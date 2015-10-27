WEB/Mobile developer
Меня зовут Станислав. Мне 23 года и я уже 5 лет занимаюсь созданием WEB-сайтов. Выполняю все необходимые работы: дизайн, верстка, поддержка, SEO, копирайтинг, реклама, создание логотипов, хостинг и т.д.
Делаю все качественно и в сжатые сроки.
Работу начинаю с разработки технического задания, после: разработка дизайн-макетов, верстка, программирование и интеграция с системой управления сайтом, наполнение контентом, перенос на хостинговую платформу, и, разумеется, тестирование и отладка.
Обладаю навыками в:
- PHP, MySQL, HTML/CSS
- CMS
- API
- PHP frameworks
- Javascript, JQuery, AJAX
- Adobe Photoshop
- Adobe Firework
- Adobe Illustrator
- Corel Draw
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Портфолио
- Ленндинг ИТ компании233 просмотра
- ИМ по продаже ЭИ176 просмотров
- Сайт ГБУ Свиблово190 просмотров
- Сайт попродаже вертолетов176 просмотров
- Сервис по подбору ресторана на свадьбу161 просмотр
- Flash Банер166 просмотров
- Шоколадка158 просмотров
- VESTA150 просмотров
- ИТСО170 просмотров
- Гарант144 просмотра
- Приложение Make up184 просмотра
- Приложение Find It195 просмотров
Анимация
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$25/час
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Мобильные приложения
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$80/час
от $200от 4 дней
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