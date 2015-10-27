skb98

Станислав Базилевский skb98

 
32 годаРоссия/Новосибирск
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
WEB/Mobile developer

Меня зовут Станислав. Мне 23 года и я уже 5 лет занимаюсь созданием WEB-сайтов. Выполняю все необходимые работы: дизайн, верстка, поддержка, SEO, копирайтинг, реклама, создание логотипов, хостинг и т.д.

Делаю все качественно и в сжатые сроки.

Работу начинаю с разработки технического задания, после: разработка дизайн-макетов, верстка, программирование и интеграция с системой управления сайтом, наполнение контентом, перенос на хостинговую платформу, и, разумеется, тестирование и отладка.

Обладаю навыками в:

- PHP, MySQL, HTML/CSS

- CMS

- API

- PHP frameworks

- Javascript, JQuery, AJAX

- Adobe Photoshop

- Adobe Firework

- Adobe Illustrator

- Corel Draw

PHPJavascriptMySQLHTMLCSSjQueryAjaxIllustratorPhotoshopSEO-копирайтинг
Портфолио
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Анимация
нет отзывов
$25/час
от $100от 2 часов
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Мобильные приложения
нет отзывов
$80/час
от $200от 4 дней
нет рейтинга