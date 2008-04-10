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Специализация: удалённая работа по переводу технических статей.

Направление перевода: с английского на русский.

Тематика: информационные технологии, медицина, фармация.

- знание предметной области по тематике перевода (высшее образование по специальностям «Фармация» и «ИВТ»)

- опыт перевода технической документации

- опыт участия в проекте по локализации программного продукта

Портфолио:

1) участие в локализации программы TuxPaint (http://www.tuxpaint.org/developers):

- перевод веб-сайта TuxPaint (http://www.tuxpaint.org/) – полностью,

- перевод документации к TuxPaint – полностью,

- участие в переводе интерфейса TuxPaint и дополнительных файлов;

2) оффлайновый перевод: инструкции к медтехнике, статьи из мед. журналов и т.д.

Образование:

1. 1995-2000 – Волгоградская медицинская академия, фармацевтический факультет.

2. 2002-2004 – Волгоградский государственный технический ун-т, факультет информатики и вычислительной техники, бакалавр техники и технологии по направлению «Информатика и вычислительная техника».