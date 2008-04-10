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Специализация: удалённая работа по переводу технических статей.
Направление перевода: с английского на русский.
Тематика: информационные технологии, медицина, фармация.
- знание предметной области по тематике перевода (высшее образование по специальностям «Фармация» и «ИВТ»)
- опыт перевода технической документации
- опыт участия в проекте по локализации программного продукта
Портфолио:
1) участие в локализации программы TuxPaint (http://www.tuxpaint.org/developers):
- перевод веб-сайта TuxPaint (http://www.tuxpaint.org/) – полностью,
- перевод документации к TuxPaint – полностью,
- участие в переводе интерфейса TuxPaint и дополнительных файлов;
2) оффлайновый перевод: инструкции к медтехнике, статьи из мед. журналов и т.д.
Образование:
1. 1995-2000 – Волгоградская медицинская академия, фармацевтический факультет.
2. 2002-2004 – Волгоградский государственный технический ун-т, факультет информатики и вычислительной техники, бакалавр техники и технологии по направлению «Информатика и вычислительная техника».