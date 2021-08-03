skiba1tv

Татьяна Скиба skiba1tv

 
25 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙНЕР

- Разработка логотипа и фирменного стиля

- Создание логобука и брендбука

- Визитки, баннеры, блокноты к мероприятиям

- Оформление гайдов, аватарок и обложек для социальных сетей

- А также, комплексная упаковка проектов

Портфолио