ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙНЕР
- Разработка логотипа и фирменного стиля
- Создание логобука и брендбука
- Визитки, баннеры, блокноты к мероприятиям
- Оформление гайдов, аватарок и обложек для социальных сетей
- А также, комплексная упаковка проектов
Портфолио
- Логотип для интернет-магазина носочков68 просмотров
- Школа Этнокоммуникации41 просмотр
- Онлайн-курс «Digital change»49 просмотров
- Тетрадь Школы тренера42 просмотра
- Обновление Проекта "Акулы бизнеса"66 просмотров
- Школа наставников16 просмотров
- Инфографика к защите проекта 3.033 просмотра
- Инфографика к защите проекта 2.027 просмотров
- Инфографика к защите проекта32 просмотра
- Региональный проектный форум "Перспектива"33 просмотра
- Профориентационный центр "Перспектива"37 просмотров
- Муниципальный форум "Перспектива"36 просмотров