Веб-программист(PHP,Smarty,MySQL,JScript,CSS,HTML,XML), C/C++/Qt4/JAVA

Студент дневного отделения технического ВУЗа. Специальность: программист.

В связи с отсутсвием работ в портфолио, а так же небольшого опыта готов работать "за еду" (положительные отзывы и небольшую плату).

Опыт работы:

АО "Вебэксперт" - 1 год, веб-программист,

Работа в частном порядке, фриланс.

Имеется опыт работы со следующими технологиями:

-> PHP + MySQL/PostgreSQL + JavaScript + HTML + CSS;

-> PHP + Smarty;

-> CMS (PHP);

-> SOAP + XML;

-> C/C++/Qt4;

-> Java;