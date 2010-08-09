Веб-программист(PHP,Smarty,MySQL,JScript,CSS,HTML,XML), C/C++/Qt4/JAVA
Студент дневного отделения технического ВУЗа. Специальность: программист.
В связи с отсутсвием работ в портфолио, а так же небольшого опыта готов работать "за еду" (положительные отзывы и небольшую плату).
Опыт работы:
АО "Вебэксперт" - 1 год, веб-программист,
Работа в частном порядке, фриланс.
Имеется опыт работы со следующими технологиями:
-> PHP + MySQL/PostgreSQL + JavaScript + HTML + CSS;
-> PHP + Smarty;
-> CMS (PHP);
-> SOAP + XML;
-> C/C++/Qt4;
-> Java;