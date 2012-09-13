Навыки:
- HTML, CSS, jQuery,php
- Вёрста блочная (div), табличная (table) или смешанная, резиновая или фиксированная, SE-оптимизированная
- Кроссбраузерность: IE 7+, Firefox 3+, Opera 10+, Safari 3+, Google Chrome
- Аккуратный код
- Адаптация дизайна (вёрстки) под CMS: Wordpress, Cs-cart, modx, самописаные системы управления (CMS).
- Разработка сайтов по готовому дизайну на основе CMS: Joomla, Wordpress, самописаные системы управления (CMS), modx, cs-cart.
- Доработка существующего проекта.
Гарантирую:
- Соблюдение сроков
- Качественная работа
- Постоянный контакт
Оплата:
Предоплата 30%
РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ:
Понедельник - Пятница
9-00 - 18-00 (МСК)
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