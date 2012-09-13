skiminokI

Игорь Соловьёв skiminokI

 
42 годаРоссия/Чебоксары
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

Навыки:

- HTML, CSS, jQuery,php

- Вёрста блочная (div), табличная (table) или смешанная, резиновая или фиксированная, SE-оптимизированная

- Кроссбраузерность: IE 7+, Firefox 3+, Opera 10+, Safari 3+, Google Chrome

- Аккуратный код

- Адаптация дизайна (вёрстки) под CMS: Wordpress, Cs-cart, modx, самописаные системы управления (CMS).

- Разработка сайтов по готовому дизайну на основе CMS: Joomla, Wordpress, самописаные системы управления (CMS), modx, cs-cart.

- Доработка существующего проекта.

Гарантирую:

- Соблюдение сроков

- Качественная работа

- Постоянный контакт

Оплата:

Предоплата 30%

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ:

Понедельник - Пятница

9-00 - 18-00 (МСК)

PHPWordPressHTMLCSSJoomlaMODXjQuery
Сайты «под ключ»
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