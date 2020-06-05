Архитектор с успешным опытом работы более 20 лет

Профессиональный архитектор с успешным опытом работы более 20 лет

Член Союза архитекторов России («Союз московских архитекторов»)членский билет №536, http://moscowarch.ru/chlenstvo/chleny-sma/tryascin_mihail_borisovich/ Состоюв реестре специалистов в области инженерных изысканий и

архитектурно-строительного проектирования, регистрационный номер в Национальном

реестре специалистов «НОПРИЗ» - П-070790

(данные другим компаниям для вступление в СРО не предоставлялись). Постояннопосещаю строительные выставки, специализированные архитектурно-строительные

конференции, отслеживаю последние новаторские достижения в области

строительства, совершенствую свою квалификацию.Профессиональныенавыки:

архитектор с опытом работы более 25 лет.Работаглавным архитектором более 10 лет.

Компьютерные навыки: ArchiCAD, AutoCAD,Revit, CorelDRAW, 3DMAX, Photoshop.

Занималсяразработкой проектов зданий самых разных назначений:• коттеджей,• офисныхзданий• торговыхзданий,• торговыхкомплексов,• культовыхпостроек, центров развлечений, • гостиниц,• спортивныхзданий и сооружений,• открытыхгаражей, • промышленных зданий и сооружений• многоэтажныхжилых зданий Примеры выполненных мной проектов:Выполнение эскизного и рабочегопроекта и ведение авторского надзора при строительстве развлекательного комплекса «Сказочныйлес» в Крылатском г. Москва, Проект реставрации, самые главные иважные чертежи, Крестовоздвиженскогособора на 10 тысяч прихожан в г.Верхотурье, ВыполнениеАрхитектурно-градостроительного обоснования (АГР) и проектных решений двух многофункциональных объектов вМоскве «Комплекс апартаментов сподземной парковкой и спортивными сооружениями» общей площадью 64000 кв.м. и

«Инженерный корпус с помещениями физкультурно-оздоровительного назначения»

общей площадью 11500 кв.мВедение, в качестве техническогозаказчика, проекта инженерных сетей градостроительногокомплекса Екатеринбург-СитиВедение, в качестве техническогозаказчика, проекта Музейный комплекс«Новый Иерусалим» г. Истра Московская область, общей площадью более 25 000

кв.м., Выполнение проекта реконструкции Театра Эстрады в Доме на Набережной рядом с московским Кремлем к юбилею ГеннадияХазанова,Выполнение проектов с авторскимнадзором реконструкции зданий в центреМосквы Выполнение проектов с авторскимнадзором реконструкции адм.-концертногоздания дома-музея П.И. Чайковского в г. КлинВыполнение рабочего проекта жилого 23-х этажного дома 13000 кв.м, на192 квартиры в г. Москва, СВАО.Занимался разработкой интерьеров(офисных, элитных апартаментов, жилых, коттеджей, концертных залов, бутиков).

Опыт работы на руководящих позициях вкрупных проектных организациях и проектных компаний. Знание английского языка на уровнепользователя.Личные качества:

Талантлив, коммуникабелен, исполнителен, обладаю хорошим художественным вкусом

(владение рисунком от руки)