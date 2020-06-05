Профессиональный архитектор с успешным опытом работы более 20 лет
Член Союза архитекторов России («Союз московских архитекторов»)членский билет №536,http://moscowarch.ru/chlenstvo/chleny-sma/tryascin_mihail_borisovich/Состоюв реестре специалистов в области инженерных изысканий и
архитектурно-строительного проектирования, регистрационный номер в Национальном
реестре специалистов «НОПРИЗ» - П-070790
(данные другим компаниям для вступление в СРО не предоставлялись). Постояннопосещаю строительные выставки, специализированные архитектурно-строительные
конференции, отслеживаю последние новаторские достижения в области
строительства, совершенствую свою квалификацию.Профессиональныенавыки:
архитектор с опытом работы более 25 лет.Работаглавным архитектором более 10 лет.
Компьютерные навыки: ArchiCAD, AutoCAD,Revit, CorelDRAW, 3DMAX, Photoshop.
Занималсяразработкой проектов зданий самых разных назначений:• коттеджей,• офисныхзданий• торговыхзданий,• торговыхкомплексов,• культовыхпостроек, центров развлечений, • гостиниц,• спортивныхзданий и сооружений,• открытыхгаражей, • промышленных зданий и сооружений• многоэтажныхжилых зданий Примеры выполненных мной проектов:Выполнение эскизного и рабочегопроекта и ведение авторского надзора при строительстве развлекательного комплекса «Сказочныйлес» в Крылатском г. Москва, Проект реставрации, самые главные иважные чертежи, Крестовоздвиженскогособора на 10 тысяч прихожан в г.Верхотурье, ВыполнениеАрхитектурно-градостроительного обоснования (АГР) и проектных решений двух многофункциональных объектов вМоскве «Комплекс апартаментов сподземной парковкой и спортивными сооружениями» общей площадью 64000 кв.м. и
«Инженерный корпус с помещениями физкультурно-оздоровительного назначения»
общей площадью 11500 кв.мВедение, в качестве техническогозаказчика, проекта инженерных сетей градостроительногокомплекса Екатеринбург-СитиВедение, в качестве техническогозаказчика, проекта Музейный комплекс«Новый Иерусалим» г. Истра Московская область, общей площадью более 25 000
кв.м., Выполнение проекта реконструкции Театра Эстрады в Доме на Набережной рядом с московским Кремлем к юбилею ГеннадияХазанова,Выполнение проектов с авторскимнадзором реконструкции зданий в центреМосквы Выполнение проектов с авторскимнадзором реконструкции адм.-концертногоздания дома-музея П.И. Чайковского в г. КлинВыполнение рабочего проекта жилого 23-х этажного дома 13000 кв.м, на192 квартиры в г. Москва, СВАО.Занимался разработкой интерьеров(офисных, элитных апартаментов, жилых, коттеджей, концертных залов, бутиков).
Опыт работы на руководящих позициях вкрупных проектных организациях и проектных компаний. Знание английского языка на уровнепользователя.Личные качества:
Талантлив, коммуникабелен, исполнителен, обладаю хорошим художественным вкусом
(владение рисунком от руки)
Неоднократно побеждал в престижных профессиональных конкурсах:• победа в конкурсе на проект часовни на месте гибели семьиРомановых в Екатеринбурге - 1 место, • лучший профессионал г. Екатеринбурга в номинации"Искусство" - "генератору идей архитектуры будущего"• конкурс на разработку концепции культурно-туристическогокомплекса "Европа-Азия" - 2-е место, • конкурс Доминантной башни УПИ (Уральский политехническийинститут г. Екатеринбурга, где учился Ельцин Б.Н.) - 2-е место, • конкурс музея на месте гибели семьи Романовых вЕкатеринбурге - 3 место.ссылка намои сайты с моим портфолио:https://archimishcan.arxip.com/https://app.bam.archi/architecte/tryastsin-mikhail-ссылки на мои АГР и буклеты:https://drive.google.com/file/d/1bp-9nojZ_RMKOTKqplIEf8b6W6XkDTbO/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1OabpTUYIiTs66jD6MmnewfAC4q8AYSCR/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/open?id=1HITwwwAl2i1o5GGfqQ7hCIAggVCvyd28https://drive.google.com/file/d/1kRrRXEaA0aHfKkSTSIdSsdNz54C-TxTh/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/open?id=1-ddx5PvTFrHtUaZk7yVtdHvcP7ot5BMihttps://drive.google.com/open?id=1FiNdEVyUatr-wGqkn9jywIhh2Q6a2uM9ссылки на примеры моих рабочихчертежей:https://drive.google.com/open?id=1Tv4Bm7UpoWEVSHnI7ghG2F9y7uvR4Crvhttps://drive.google.com/open?id=1I3MCKHkb3TIj285SSnbZyqztp1-6vrkwhttps://drive.google.com/open?id=1Hw9Qh7ugOP1cuoRfXg86cFZbS7zfu0lJhttps://drive.google.com/file/d/1lizRJMx9zZYzfAYAuG1C8tCWkBZjeQgO/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1PgQ-8m-EHy97ngYkQw7nJJWg5lBiCths/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/13var342ygjXlv0LuM_3l7nzchtoEDaJA/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/open?id=1MAJ1ZZmB7DwSUlf34bLP2gX-otSEIrGXhttps://drive.google.com/open?id=1X-u1ekF0omrGqJ5taClRKXx67aBUlvVthttps://drive.google.com/open?id=1ETR_01wU_tDD-vLINXhWI608xaET_Y1W