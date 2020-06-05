skinija

Михаил skinija

 
57 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Архитектор с успешным опытом работы более 20 лет

Профессиональный архитектор с успешным опытом работы более 20 лет

Член Союза архитекторов России («Союз московских архитекторов»)членский билет 536,http://moscowarch.ru/chlenstvo/chleny-sma/tryascin_mihail_borisovich/Состоюв реестре специалистов в области инженерных изысканий и

архитектурно-строительного проектирования, регистрационный номер в Национальном

реестре специалистов «НОПРИЗ» - П-070790

(данные другим компаниям для вступление в СРО не предоставлялись). Постояннопосещаю строительные выставки, специализированные архитектурно-строительные

конференции, отслеживаю последние новаторские достижения в области

строительства, совершенствую свою квалификацию.Профессиональныенавыки:

архитектор с опытом работы более 25 лет.Работаглавным архитектором более 10 лет.

Компьютерные  навыки: ArchiCAD, AutoCAD,Revit, CorelDRAW, 3DMAX, Photoshop.

Занималсяразработкой проектов зданий самых разных назначений:•        коттеджей,•        офисныхзданий•        торговыхзданий,•        торговыхкомплексов,•        культовыхпостроек, центров развлечений, •        гостиниц,•        спортивныхзданий и сооружений,•        открытыхгаражей, •        промышленных зданий и сооружений•        многоэтажныхжилых зданий  Примеры выполненных мной проектов:Выполнение эскизного и рабочегопроекта и ведение авторского надзора при строительстве развлекательного комплекса «Сказочныйлес» в Крылатском г. Москва, Проект реставрации, самые главные иважные чертежи, Крестовоздвиженскогособора на 10 тысяч прихожан в г.Верхотурье, ВыполнениеАрхитектурно-градостроительного обоснования (АГР) и проектных решений двух многофункциональных объектов вМоскве  «Комплекс апартаментов сподземной парковкой и спортивными сооружениями» общей площадью 64000 кв.м. и

«Инженерный корпус с помещениями физкультурно-оздоровительного назначения»

общей площадью 11500 кв.мВедение, в качестве техническогозаказчика, проекта инженерных сетей градостроительногокомплекса Екатеринбург-СитиВедение, в качестве техническогозаказчика, проекта Музейный комплекс«Новый Иерусалим» г. Истра Московская область, общей площадью более 25 000

кв.м.,  Выполнение проекта реконструкции Театра Эстрады в Доме на Набережной рядом с московским Кремлем к юбилею ГеннадияХазанова,Выполнение проектов с авторскимнадзором реконструкции зданий в центреМосквы Выполнение проектов с авторскимнадзором реконструкции адм.-концертногоздания дома-музея П.И. Чайковского в г. КлинВыполнение рабочего проекта жилого 23-х этажного дома 13000 кв.м, на192 квартиры в г. Москва, СВАО.Занимался разработкой интерьеров(офисных, элитных апартаментов, жилых, коттеджей, концертных залов, бутиков).

 Опыт работы на руководящих позициях вкрупных проектных организациях и проектных компаний. Знание английского языка на уровнепользователя.Личные качества:

Талантлив, коммуникабелен, исполнителен, обладаю хорошим художественным вкусом

(владение рисунком от руки)

 Неоднократно побеждал в престижных профессиональных конкурсах:•        победа в конкурсе на проект часовни на месте гибели семьиРомановых в Екатеринбурге - 1 место, •        лучший профессионал г. Екатеринбурга в номинации"Искусство" - "генератору идей архитектуры будущего"•        конкурс на разработку концепции культурно-туристическогокомплекса "Европа-Азия" - 2-е место, •        конкурс Доминантной башни УПИ (Уральский политехническийинститут г. Екатеринбурга, где учился Ельцин Б.Н.) - 2-е место, •        конкурс музея на месте гибели семьи Романовых вЕкатеринбурге - 3 место.ссылка намои сайты с моим портфолио:https://archimishcan.arxip.com/https://app.bam.archi/architecte/tryastsin-mikhail-ссылки на мои АГР и буклеты:https://drive.google.com/file/d/1bp-9nojZ_RMKOTKqplIEf8b6W6XkDTbO/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1OabpTUYIiTs66jD6MmnewfAC4q8AYSCR/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/open?id=1HITwwwAl2i1o5GGfqQ7hCIAggVCvyd28https://drive.google.com/file/d/1kRrRXEaA0aHfKkSTSIdSsdNz54C-TxTh/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/open?id=1-ddx5PvTFrHtUaZk7yVtdHvcP7ot5BMihttps://drive.google.com/open?id=1FiNdEVyUatr-wGqkn9jywIhh2Q6a2uM9ссылки на примеры моих рабочихчертежей:https://drive.google.com/open?id=1Tv4Bm7UpoWEVSHnI7ghG2F9y7uvR4Crvhttps://drive.google.com/open?id=1I3MCKHkb3TIj285SSnbZyqztp1-6vrkwhttps://drive.google.com/open?id=1Hw9Qh7ugOP1cuoRfXg86cFZbS7zfu0lJhttps://drive.google.com/file/d/1lizRJMx9zZYzfAYAuG1C8tCWkBZjeQgO/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1PgQ-8m-EHy97ngYkQw7nJJWg5lBiCths/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/13var342ygjXlv0LuM_3l7nzchtoEDaJA/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/open?id=1MAJ1ZZmB7DwSUlf34bLP2gX-otSEIrGXhttps://drive.google.com/open?id=1X-u1ekF0omrGqJ5taClRKXx67aBUlvVthttps://drive.google.com/open?id=1ETR_01wU_tDD-vLINXhWI608xaET_Y1W

AutoCADCorelDRAW3ds MaxArchiCADPhotoshop