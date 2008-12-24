skipe

Варвара Подгорная skipe

 
56 летРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад
Копирайтер, переводчик

Копирайтер по призванию, филолог по образованию. Создание уникального контента, тематика любая кроме сугубо промышленной. Переводы текстов немецкий\ русский и русский\немецкий.

Портфолио