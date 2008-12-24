Копирайтер, переводчик
Копирайтер по призванию, филолог по образованию. Создание уникального контента, тематика любая кроме сугубо промышленной. Переводы текстов немецкий\ русский и русский\немецкий.
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Портфолио
- Продолжаем работать над курсовой.141 просмотр
- Как приступить к работе над курсовой.194 просмотра
- "Кричи и плачь, искусство."188 просмотров
- Пляска Смерти в немецком искусстве, часть 2.168 просмотров
- Пляска Смерти в немецком искусстве.191 просмотр
- Семья Романивых и неизвестный пророк.173 просмотра
- Родственники Адольфа Гитлера, часть 2188 просмотров
- Родственники Адольфа Гитлера189 просмотров
- Трагедия счастливого человека.175 просмотров