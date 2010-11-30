Необходимо сверстать каталог виде журнала. В основном се рисунки, картинки и текст предоставляю.Требуется это все собрать в кучу и красочно и ярко оформить "на покупателя" Рассматривается два варианта оформления - полноцвет и вектор. Более подробно ...
- Дизайн продукции18 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо нарисовать ч/б страницу для справочника. Ваши предложения?Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется сделать 5-минутный мультфильм по моему сценарию. Конечный продукт - программный файл Toon Boom 4 или 3ds Max. Ваши предложения по цене?Анимация4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Меня интересует цена за такой сайт, типа "портал". Не сильно в этом разбираюсь, но что-то вроде перечень фирм по направлениям деятельности и + еще много "фишек" На какую стоимость ориентироваться?Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется письмо, объем - до А4 Тема: предложить дать рекламу в справочник Предложите цену, какие будут срокиКопирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
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