skiper13

Саша Пушкин skiper13

 
30 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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  • Верстка и оформление каталога

    Необходимо сверстать каталог виде журнала. В основном се рисунки, картинки и текст предоставляю.Требуется это все собрать в кучу и красочно и ярко оформить "на покупателя" Рассматривается два варианта оформления - полноцвет и вектор. Более подробно ...

    Дизайн продукции18 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужен мультфильм

    Требуется сделать 5-минутный мультфильм по моему сценарию. Конечный продукт - программный файл Toon Boom 4 или 3ds Max. Ваши предложения по цене?

    3ds Max
    Анимация4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен сайт

    Меня интересует цена за такой сайт, типа "портал". Не сильно в этом разбираюсь, но что-то вроде перечень фирм по направлениям деятельности и + еще много "фишек" На какую стоимость ориентироваться?

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
Vabat
52 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 дней назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Требуется "продающее письмо"
Спасибо, что доверили мне свой проект!
Работа выполнена быстро и качественно. Полное взаимопонимание. Все доработки с учетом моих пожеланий сделаны оперативно.
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