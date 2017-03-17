skipersmail555

Создаю уникальный и качественный контент! Копирайтинг, рерайтинг, а также транскрибирование текста.
Здравствуйте уважаемые потенциальные Заказчики!
Буду рада плодотворному и взаимовыгодному сотрудничеству в сфере написания качественных текстов. Занимаюсь также транскрибированием текста.
Тематика рерайта/копирайта не имеет значения!
Вам нужны мои услуги, если:
- важно привлечь целевую аудиторию, а также продать товар (услугу) грамотно и быстро;
-Вы цените в своих сотрудниках исполнительность, пунктуальность и оригинальность мышления;
-потерять или подвести выгодного клиента - не для Вашей компании.
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