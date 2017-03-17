skipersmail555

Создаю уникальный и качественный контент! Копирайтинг, рерайтинг, а также транскрибирование текста.

Здравствуйте уважаемые потенциальные Заказчики!

Буду рада плодотворному и взаимовыгодному сотрудничеству в сфере написания качественных текстов. Занимаюсь также транскрибированием текста.

Тематика рерайта/копирайта не имеет значения!

Вам нужны мои услуги, если:

- важно привлечь целевую аудиторию, а также продать товар (услугу) грамотно и быстро;

-Вы цените в своих сотрудниках исполнительность, пунктуальность и оригинальность мышления;

-потерять или подвести выгодного клиента - не для Вашей компании.