Разработка web сайтов на различных платформах: Wordpress, Joomla, Bitrix, laravel. Opencart, Magento, Okaycms etc.

Разработка web сайтов на различных платформах: Wordpress, Joomla, Bitrix, laravel. Opencart, Magento, Okaycms etc.

Доработка Backend wordpress для создания необходимого функционала под frontend.

Разработка PHP скриптов, под функционал ТЗ, доработки js скриптов, работа с API различных сервисов (Google, instagram ), работа с Ajax.

Создание концепции сайтов, структуры, верстка сайтов , создание функциональных модулей для сайтов.

Продвижение сайтов в интернете, контекстная реклама, создание семантического ядра, оптимизация текстов, заголовков, внутренняя перелинковка

Профессиональные навыки