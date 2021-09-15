skkywwalkker

Арсений skkywwalkker

 
22 годаРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Web-разработчик: верстка, web-программирование, CMS

В IT-сфере уже два года. Всегда на связи и готов к сотрудничеству!

Telegram для свзязи: @skkywalkker

﻿Чем могу помочь:

  • Адаптивная, валидная и кроссбраузерная верстка
  • Работа с CMS: натяжка верстки
  • Создание сайтов под ключ
  • Любые задачи по web-программированию на PHP

Что использую в своей работе:

  • HTML/CSS3/SASS
  • JavaScript: JQuery, Vue.js
  • PHP: ООП

﻿Мои принципы работы:

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✅ Профессиональный подход к каждому заказу;

✅ Выполненная работа в срок;

✅ Качественный и оптимизированный код;

✅ Индивидуальный подход ко всем проектам;

✅ После завершения проекта поддержку и помощь;

PHPJavascriptHTMLjQuerySASSVue.js