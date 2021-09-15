skkywwalkker

Web-разработчик: верстка, web-программирование, CMS

В IT-сфере уже два года. Всегда на связи и готов к сотрудничеству!

Telegram для свзязи: @ skkywalkker

﻿Чем могу помочь:

Адаптивная, валидная и кроссбраузерная верстка

Работа с CMS: натяжка верстки

Создание сайтов под ключ

Любые задачи по web-программированию на PHP

Что использую в своей работе:

HTML/CSS3/SASS

JavaScript: JQuery, Vue.js

PHP: ООП

﻿Мои принципы работы:

✅ Профессиональный подход к каждому заказу;

✅ Выполненная работа в срок;

✅ Качественный и оптимизированный код;

✅ Индивидуальный подход ко всем проектам;

✅ После завершения проекта поддержку и помощь;