skkywwalkker

Web-разработчик: верстка, web-программирование, CMS
В IT-сфере уже два года. Всегда на связи и готов к сотрудничеству!
Telegram для свзязи: @skkywalkker
Чем могу помочь:
- Адаптивная, валидная и кроссбраузерная верстка
- Работа с CMS: натяжка верстки
- Создание сайтов под ключ
- Любые задачи по web-программированию на PHP
Что использую в своей работе:
- HTML/CSS3/SASS
- JavaScript: JQuery, Vue.js
- PHP: ООП
Мои принципы работы:
✅ Профессиональный подход к каждому заказу;
✅ Выполненная работа в срок;
✅ Качественный и оптимизированный код;
✅ Индивидуальный подход ко всем проектам;
✅ После завершения проекта поддержку и помощь;
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