Образование: высшее, Вологодский государственный технический университет,

Специальность: «Управление и информатика в технических системах»

Год окончания: 2004

Специализируюсь на разработке сайтов (www.vologda-fss.ru), Internet/Intranet-приложений, различных программ на Borland Delphi и работе с СУБД.

Опыт применения следующих технологий:

PHP, Javascript, CSS, CGI, Java-applets, XML, OLAP, разработки системы управления контентом сайта.

Опыт работы в следующих средах программирования:

Borland Delphi (7 лет), Borland C/C++ (1 год), Borland Java (1 год).

Опыт создания, администрирования и программирования для систем управления базами данных: российской СУБД HyTech (1.5 лет), MySQL, Oracle (1 год), Microsoft SQL (2 года), MS Access, dBase/Paradox, Borland Interbase.