Инженер-конструктор
Autodesk Autocad, inventor, Fusion 360, Mwshmixer; SolidWorks
модели и чертежи
подготовка к передачи на сварку(включая робота и кондуктор), покраску, 3-д печать, литье, лазер(листовой, трубный), фрезер, листогиб, трубогиб
Портфолио
- Геодезический купол(беседка)29 просмотров
- Кастомные дверные карты и стойки TLC 20038 просмотров
- Дверь на погрузчик29 просмотров
- Шелкография на лобовое стекло TLC 20036 просмотров
- Планировочный ковш24 просмотра
- Накладка на бампер Iveco Eurocargo26 просмотров
- Подвеска29 просмотров
- Лого на авто34 просмотра
- Защита арки колеса32 просмотра
- Накладка на багги22 просмотра
- Ящик для хранения мебельной заглушки22 просмотра
- Усиленный фаркоп29 просмотров