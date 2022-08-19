Инженер-конструктор

Autodesk Autocad, inventor, Fusion 360, Mwshmixer; SolidWorks

модели и чертежи

подготовка к передачи на сварку(включая робота и кондуктор), покраску, 3-д печать, литье, лазер(листовой, трубный), фрезер, листогиб, трубогиб