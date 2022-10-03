Инженерная деятельность

Выполняю широкий спектр работ по техническим дисциплинам. Закончил бакалавриат и магистратуру с красными дипломами (по специальностям: бакалавр "Нефтепродуктообеспечение и газоснабжение", магистратура "Энерго- и ресурсосберегающие процессы"). В решениях задач, проектировании различного типа работ, выполнения контрольных, практических и исследовательских работ, составлении отчётов и других видов работ более 4 лет. Если есть замечания - БЕЗ ПРОБЛЕМ доработаю , если они в рамках заданий! Если у Вас есть дополнительные требования- пишите сразу! Всегда иду на встречу! Адекватный ПРАЙС за выполнение работ.