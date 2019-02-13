skobka777

Дмитрий Северинов skobka777

 
36 летУкраина/Николаев
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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  • Нужно написать блог на Opencart 3 c 0

    Нужно написать блог на Opencart 3 c 0  По скайпу в режиме показа экрана написать блог с 0 с чпу. вкрадце объясняя что делаете Оплата по завершению Ваши ставки уважаемые программисты

    OpenCart
    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Обучение OPENCART

    Добрый вечер уважаемые - программисты под Opencart. Мне нужно дать уроки по Opencart. Я написал небольшой модуль вывода категорий с иконками. Хотел бы поучить что к чему в Opencart. По принтерить, по заводить модели в свой ...

    PHPOpenCartYiiCodeIgniter
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад