Нужно написать блог на Opencart 3 c 0 По скайпу в режиме показа экрана написать блог с 0 с чпу. вкрадце объясняя что делаете Оплата по завершению Ваши ставки уважаемые программисты
Копирайтинг1 заявка
Закрыт
3 года назад
Нужно написать блог на Opencart 3 c 0 По скайпу в режиме показа экрана написать блог с 0 с чпу. вкрадце объясняя что делаете Оплата по завершению Ваши ставки уважаемые программисты
Добрый вечер уважаемые - программисты под Opencart. Мне нужно дать уроки по Opencart. Я написал небольшой модуль вывода категорий с иконками. Хотел бы поучить что к чему в Opencart. По принтерить, по заводить модели в свой ...