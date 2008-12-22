Изготовление чертежей(Компас, AutoCAD), курсовиков,РГР

Регион деятельности: Кемеровская область

Ф.И.О.: Скоблик Виталий Владимирович;

Сот.тел.: 8(904) 571-22-52;

E-mail:[email protected]

Возраст: 26 лет;

Образование: высшее техническое (2000-2005 гг.)

- Учреждение: «Кузбасский государственный технический университет»;

- Специальность: «Шахтное и подземное строительство»; - Специализация: «Строительство, реконструкция и

эксплуатация городских подземных сооружений»;

- Квалификация: «Горный инженер»;

Дополнительные навыки:

- Пользователь ПК(Word, Excel, Компас, частично AutoCAD,

Corel Draw);

Личные качества: коммуникабельность, активность, ответственность, амбициозность, стрессоустойчивоть; самостоятельность, но и склонность к работе в коллективе; инициативность;

Последнее место работы:

- по август 2007г инженер-конструктор ОГК(отдел главного конструктора) в бюро горношахтного оборудования(ЗАО «Сибтензоприбор»);

- Должностные обязанности: разработка конструкторской документации, чертежей на горношахтное оборудование и КМД(конструкции металлические деталировка); курирование и надзор за изготовлением.

Требования к искомой работе:

-Сфера деятельности: строительство, горное дело, посредническая деятельность, реклама, соц.опрос(рассмотрю другие варианты);

-Область работы:

1. изготовление чертежей(Компас, AutoCAD):

• КМД(конструкции металлические деталировка);

• Строительных;

• Горных;

• Машиностроительных;

• Для курсовиков и дипломов;

• И др.

2. курсовики(при предоставлении методической литературы):

• прикладная механика(редуктор);

• строительные конструкции(расчет плит);

• сооружение горизонтальных и наклонных выработок;

• проектирование строительства шахты;

• строительство вертикальных горных выработок(стволы);

• механика подземных сооружений(выбор крепи);

• проектирование строительства горно-технических зданий и сооружений(копры,галереи,эстакады,мосты);

• сооружение горных выработок в сложных горно-геологических условиях;

• процессы и основы технологии горного производства(курсовик и лабораторные работы);

• лабораторные работы по маркшейдерскому делу;

• проектирование строительства городских подземных сооружений(гаражи,овощехранилища);

• строительная механика(РГР);

• сопромат(РГР);

3. дизайн(Corel Draw, 3ds max, PhotoShop);

4. реклама:

• изготовление и размещение на несущих конструкциях, СМИ;

• расклейка объявлений;

• распространение листовок(промоакции);

• графическое изготовление на элек.носителе рекламных баннеров;

5. проведение соц. опросов населения;

6. работа курьером;

7. посредническая деятельность(представление ваших интересов в регионе);

8. получение необходимой информации для вас(вашего бизнеса) в нашем регионе

Возможности:

-дополнительное привлечение специалистов:

1. дизайнеров;

2. конструкторов;

3. курьеров;

4. промоутеров;

5. и т.д.