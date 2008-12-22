Регион деятельности: Кемеровская область
Ф.И.О.: Скоблик Виталий Владимирович;
Сот.тел.: 8(904) 571-22-52;
E-mail:[email protected]
Возраст: 26 лет;
Образование: высшее техническое (2000-2005 гг.)
- Учреждение: «Кузбасский государственный технический университет»;
- Специальность: «Шахтное и подземное строительство»; - Специализация: «Строительство, реконструкция и
эксплуатация городских подземных сооружений»;
- Квалификация: «Горный инженер»;
Дополнительные навыки:
- Пользователь ПК(Word, Excel, Компас, частично AutoCAD,
Corel Draw);
Личные качества: коммуникабельность, активность, ответственность, амбициозность, стрессоустойчивоть; самостоятельность, но и склонность к работе в коллективе; инициативность;
Последнее место работы:
- по август 2007г инженер-конструктор ОГК(отдел главного конструктора) в бюро горношахтного оборудования(ЗАО «Сибтензоприбор»);
- Должностные обязанности: разработка конструкторской документации, чертежей на горношахтное оборудование и КМД(конструкции металлические деталировка); курирование и надзор за изготовлением.
Требования к искомой работе:
-Сфера деятельности: строительство, горное дело, посредническая деятельность, реклама, соц.опрос(рассмотрю другие варианты);
-Область работы:
1. изготовление чертежей(Компас, AutoCAD):
• КМД(конструкции металлические деталировка);
• Строительных;
• Горных;
• Машиностроительных;
• Для курсовиков и дипломов;
• И др.
2. курсовики(при предоставлении методической литературы):
• прикладная механика(редуктор);
• строительные конструкции(расчет плит);
• сооружение горизонтальных и наклонных выработок;
• проектирование строительства шахты;
• строительство вертикальных горных выработок(стволы);
• механика подземных сооружений(выбор крепи);
• проектирование строительства горно-технических зданий и сооружений(копры,галереи,эстакады,мосты);
• сооружение горных выработок в сложных горно-геологических условиях;
• процессы и основы технологии горного производства(курсовик и лабораторные работы);
• лабораторные работы по маркшейдерскому делу;
• проектирование строительства городских подземных сооружений(гаражи,овощехранилища);
• строительная механика(РГР);
• сопромат(РГР);
3. дизайн(Corel Draw, 3ds max, PhotoShop);
4. реклама:
• изготовление и размещение на несущих конструкциях, СМИ;
• расклейка объявлений;
• распространение листовок(промоакции);
• графическое изготовление на элек.носителе рекламных баннеров;
5. проведение соц. опросов населения;
6. работа курьером;
7. посредническая деятельность(представление ваших интересов в регионе);
8. получение необходимой информации для вас(вашего бизнеса) в нашем регионе
Возможности:
-дополнительное привлечение специалистов:
1. дизайнеров;
2. конструкторов;
3. курьеров;
4. промоутеров;
5. и т.д.