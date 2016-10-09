Напишите: 1. Сроки 2. Результат, который можете сделать (ниша vr очки) 3. Стоимость 4. Портфолио последних 3х проектов
- Контекстная реклама13 заявокЗакрыт8 лет назад
1. Напишите результат, который уже сделали приводя людей через таргет 2. Напишите сроки, за которые готовы сделать 3. Стоимость 4. Отправьте портфолио по таргетуСоциальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт8 лет назад
Найти шаблоннвй сайт Подключить некоторые сервисы Напишите, кто готов сделать это оперативно. Бюджет до 2.500 рубСистемы управления (CMS)9 заявокЗакрыт8 лет назад
Вот сайт: http://landort.wixsite.com/trucksofsiberia/sale Отправьте предложений. Напишите те, кто сможет настроить за 3000-4000 рубКонтекстная реклама19 заявокЗакрыт8 лет назад
Имеется комната 14.5 метров. Есть идея по планировке объектов. Нужно 1. Обговорить со мной все и сделать правки в силу моей несуразности 2. Подобрать конкретную мебель 3. Все нарисовать 4. ...Интерьеры и Экстерьеры17 заявокЗакрыт8 лет назад
Ссылка на ресурс: http://tjumen.houses100.ru Необходимо установить другие ценники и сделать другой дизайн, в диалогах отправлю ссылку на наш сайт, на котором надо сделать правки В ответе укажите сроки, цену и Ваш опыт работы в ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Что необходимо: SEO продвижение (конкретику обсудим)Создать карту сайтаРобота TXTПочистить кодПоисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется человек, который сделает картинки интерьера дизайнерского помещения.. важны сроки, цена, качество Умения: работа в visual graphicsИллюстрации и Рисунки3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $15
Недвижимость. Необходимо создать простой калькулятор. Вот пример: http://www.grsfinance.com/moya_kvartiraВеб-программирование10 заявокЗакрыт8 лет назад
Количество товаров 100-140 Необходимо чтобы мои сотрудники в дальнейшем смогли добавлять и удалять товары какая именно CMS будет использоваться - не критично Надо, чтобы клиент смог купить товар в магазине. Работа ...Интернет-магазины30 заявокЗакрыт8 лет назад
- $3
Необходимо не менее 40 групп Создание в таблице excel номер, название группы, ссылка на группу, ссылка на админаРедактирование и Корректура2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Задание: Создать виджет калькулятора для сайта, ориентированном на продаже недвижимости. Важно: Сроки, Цена, Качество В заявке указывать ссылки на портфолиоВеб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требования Краткие срокиГарантииХорошие кейсыЖелательно чтобы вы находились в Москве По заданию. Необходимо создать с нуля дизайн визиток и дизайн плаката в единой стилистике. Общение будет происходить вживую либо по переписке Weblancer. Отправьте свои ...Дизайн продукции11 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо создать сайт с функционалом и наполнением, похожим на этот http://s-poster.ru. Интересует количество времени, которое понадобится на создание и примерная цена. Выберу кандидата, у которого лучшее соотношение цена/времяВеб-программирование9 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо пополнить группу ВК на 1000 живых подписчиков, которые проявляют активность. Целевая аудитория - мужчины и девушки от 16 до 30 лет, которым интересна тема виртуальной реальности.Социальные сети (SMM и SMO)11 заявокЗакрыт9 лет назад
1. сделать доступным редактирование цен (через админку или импорт csv) 2. На странице заказа изменить размер картины 40х60 на 45х60 (цену не менять) 3. инструмент по выбору багета + цены на каждую позицию ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Создать и интегрировать на сайт (под битрикс) инструмент выбора багетной рамы.Необходимо, чтобы в окне отображения сюжета (размером 600х600рх) добавлялась выбранная багетная рама с учетом пропорций картины и ширины багета Варианты багета должны ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Необходимо 1) Сделать возможность быстрой покупки при наведении на фото товара 2) Под видеоролики добавить три иконки: твитнуть, поделиться репостнуть с возможностью этих действий 3) Добавить возможность делать перечёркнутые цены 4) ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад