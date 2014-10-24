Привет!
Я занимаюсь разработкой дизайна: логотипов, айдентики, полиграфической продукции, web дизайн и различными интересными проектами. Каждый проект для меня уникальный.
Чтобы сделать у меня заказ вы должны ответить себе на несколько вопросов:
-что я хочу получить по окончанию проекта?
-четко ли я сформулировал задачу?
-действительно ли мой проект интересен и что я могу сделать что бы он был таким?
-не отниму ли я время у человека за работу которая даже мне не интересна?
Отлично, если вы ответили на все вопросы, тогда мы можем приступать к выполнению задачи,
для этого:
-вы связывайтесь со мной
-ставите задачу
-договариваемся о сроках проекта и как над ним будем работать, так же о сумме оплаты
-вносите 50% предоплаты
-и получаете готовый проект с уникальным дизайном
Все просто.
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