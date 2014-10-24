Graphic design, branding, corporate identity, print design, logotype...

Привет!

Я занимаюсь разработкой дизайна: логотипов, айдентики, полиграфической продукции, web дизайн и различными интересными проектами. Каждый проект для меня уникальный.

Чтобы сделать у меня заказ вы должны ответить себе на несколько вопросов:

-что я хочу получить по окончанию проекта?

-четко ли я сформулировал задачу?

-действительно ли мой проект интересен и что я могу сделать что бы он был таким?

-не отниму ли я время у человека за работу которая даже мне не интересна?

Отлично, если вы ответили на все вопросы, тогда мы можем приступать к выполнению задачи,

для этого:

-вы связывайтесь со мной

-ставите задачу

-договариваемся о сроках проекта и как над ним будем работать, так же о сумме оплаты

-вносите 50% предоплаты

-и получаете готовый проект с уникальным дизайном

Все просто.