skor1k

Алекскей Скорик skor1k

 
39 летБеларусь/Минск
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Graphic design, branding, corporate identity, print design, logotype...

Привет!

Я занимаюсь разработкой дизайна: логотипов, айдентики, полиграфической продукции, web дизайн и различными интересными проектами. Каждый проект для меня уникальный.

Чтобы сделать у меня заказ вы должны ответить себе на несколько вопросов:

 -что я хочу получить по окончанию проекта?

 -четко ли я сформулировал задачу?

 -действительно ли мой проект интересен и что я могу сделать что бы он был таким?

 -не отниму ли я время у человека за работу которая даже мне не интересна?

Отлично, если вы ответили на все вопросы, тогда мы можем приступать к выполнению задачи,

для этого:

 -вы связывайтесь со мной

 -ставите задачу

 -договариваемся о сроках проекта и как над ним будем работать, так же о сумме оплаты

 -вносите 50% предоплаты

 -и получаете готовый проект с уникальным дизайном

Все просто.

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