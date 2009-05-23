Интересные, а главное - читабельные тексты. Копирайтинг и рерайт

Опыт рабоы:

* 4,5 года - журналист

* 1,5 года - копирайтер, рерайтер

Позитивные и легкочитаемы тексты на все случаи жизни!

-рерайт

-уникальные статьи

-наполнение сайта контентом

-стихи (поздравления, песни, реклама, юмор)

-оптимизация текста

-сценарии для праздников, различных мероприятий

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