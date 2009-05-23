Интересные, а главное - читабельные тексты. Копирайтинг и рерайт
Опыт рабоы:
* 4,5 года - журналист
* 1,5 года - копирайтер, рерайтер
Позитивные и легкочитаемы тексты на все случаи жизни!
-рерайт
-уникальные статьи
-наполнение сайта контентом
-стихи (поздравления, песни, реклама, юмор)
-оптимизация текста
-сценарии для праздников, различных мероприятий
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Портфолио
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