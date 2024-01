Технический перевод с языков английского и чешского

Юрий Викторович Скороход (Dr. Yuriy Skorokhod, googlesearch: Y.Skorokhod)

Высококачественный перевод технических текстов. С английского и чешского на русский, украинский, английский.

Берусь за задачи повышенной сложности, требующие специальных знаний в технических областях.

1. Языки: русский, украинский, английский, чешский

2. Образование

Сумский Государственный Университет, г. Сумы, Украина

Физико-технический факультет, специальность физическая электроника. Инженер-физик, диплом 1998 г. "Эллипсометрическое исследование оптических свойств поверхностей кремниевых структур"

Карлов университет, г. Прага, Чешская Республика

Математико-физический факультет, докторантура. Доктор философии (Ph.D.), диплом 2008 г. "Pressure effects on magnetocaloric R5(SixGe1-x)4 compounds"

3. Работа

1998-2000 г.г. Институт прикладной физики НАН Украины, г. Сумы, Украина

с 2002 г. Институт физики чешской АН, г. Прага, Чешская Республика www.fzu.cz

4. Список публикаций

1. Z.Arnold, O.Isnard, H.Mayot, Y.Skorokhod, J.Kamarad, Pressure effect on magnetic properties of GdCo2Fe2B, in press, Solid State Communications, available online

2. Z.Arnold, Y.Skorokhod, J.Kamarád, C.Magen, P.A.Algarabel, Pressure Effect on Phase Transitions and Magnetocaloric Effect in Gd5Ge4, J. Appl. Phys. 105, 07A934 (2009)

3. Y.Skorokhod, Z.Arnold, M.Míšek, J.Kamarád, O.Isnard, H.Mayot, Transport Properties of CeCo12B6 in Vicinity of Phase Transition, Acta Physica Polonica A, Vol.113 (2008), p. 259

4. M.Misek, Z.Arnold, Y.Skorokhod, J.Kamarad, O.Isnard, H.Mayot, Magnetic and Transport Propertiesof CeCo12 B6 and CeFe2Co10B6 Compounds under Pressure, Acta Physica Polonica A, Vol.113 (2008), p. 263

5. Y.Skorokhod, Z.Arnold, J.Kamard, L.Morellon, C.Magen, Magnetocaloric properties of Nd5Si1.45Ge2.55 compound under high hydrostatic pressure, High Press. Research, 4, Vol. 26 (2006) 495 – 498

6. L.Morellon, Z.Arnold, P.A.Algarabel, C.Magen, M.R.Ibarra and Y.Skorokhod, Pressure effects in the giant magnetocaloric compounds Gd5(SixGe1-x)4, J.Phys.:Condens. Matter 16 (2004) 1623-1630

7. Y.Skorokhod, Z.Arnold, J.Kamarad, A.V.Andreev, Transport properties of Lu2Fe17 single crystals under extreme conditions, Funktional materials 11, No 3 (2004), 471 475

8. L.Morellon, Z.Arnold, C.Magen, C.Ritter, O.Prokhnenko, Y.Skorokhod, P.A.Algarabel, M.R.Ibarra, J.Kamarad, Pressure enhancement of the giant magnetocaloric effect in Tb5Si2Ge2, Phys. Rev. Lett. 93, (2004)137201

9. J.Kamarad, Y.Skorokhod, Z.Machatova, Z.Arnold and A.V.Andreev, Anisotropy of magnetoelastic phenomena in Lu2Fe17 intermetallics, J.Mag. Mag. Mats., 272-276, Part 3, ( 2004), 2098-2099

10. C.Magen, Z.Arnold, L.Morellon, Y.Skorokhod, P.A.Algarabel, M.R.Ibarra, J.Kamarad, Pressure-induced three-dimensional ferromagnetic correlations in the giant magnetocaloric compound Gd5Ge4, Phys. Rev. Lett, 91, No 20 (2003) 207202

11. Z.Arnold, J.Kamarad, Y.Skorokhod , N.M.Hong, N.P.Thuy, C.V.Thang, Pressure Induced Changes Of Magnetic Phase Transitions In RCo4B Compounds, J. Mag. Mag. Mats., 262, No3 (2003), 382 – 388

12. Z.Arnold, N.M.Hong, Y.Skorokhod, Z.Machatova, Pressure Effect on Magnetic Behavior and Lattice Softening in CeCo4B, Physica B 327 (2003), 211-213