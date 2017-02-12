Специалист по яндекс директ

Специализируюсь на создании рекламных компаний в Яндекс директ и гугл едвордс.

Прошёл обучающие семинары по настройке и оптимизации рекламных кампаний. Опыт работы 1 год.

В данный момент работаю менеджером по интернет vfhrtnbyue в одной из украинских компаний, которая специализируется на продаже дверей. Менеджером не только по контекстной рекламе, а вообще по привлечению трафика в интернете. Включая контекстную рекламу.

Прошёл полный курс в "нетологии" и получил диплом по специальности:

"веб-аналитика: что нужно знать интернет-специалисту".

Есть опыт работы с различными нишами. В основном это интернет магазины.

Смотрите портфолио.

Работаю по схеме: чтобы всем было выгодно. Один из факторов высокого CTR - это то, на каких позициях находится ваше объявление. Но не всегда ведь заказчикам нужно, чтобы из объявления имело высокий CTR и размещалось на самых высоких позициях. Цель ведь не в этом, как в том, чтобы реклама приносила прибыль. Это действительно важно для каждого. Всё остальное только числа.

Поэтому всегда стараюсь согласовать с заказчиком сумму, которую он готов платить за один заказ. Чтобы это было всем выгодно. Но это уже входит в рамки ведения кампаний.

Помимо настройки кампаний их ещё и нужно вести. Что это значит и зачем это нужно?

Рынок меняется. Мало того, что кампания будет настроена. Её ещё нужно ежемесячно вести. С начала одни фразы приносят прибыль, потом рынок меняется и то, что работало несколько месяцев назад, и приносило прибыль, сейчас уже может не приносить абсолютно ничего. А прибыль уже будут приносить совершенно другие ключевые слова. Всё это необходимо ежемесячно отслеживать и анализировать. Только в этом случае можно достичь максимального результата.