Доброго времени суток уважаемые! На сегодняшний день, МЫ (я и мои коллеги). Не всегда можем справиться с объемами работ. В связи с этим ищу исполнителей для реализации проектов на cms astra. Работа будет не постоянной (а может ...
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Граббер для сайта auto.ru Недавно сайт усилил систему защиты от сбора телефонов в объявлениях. Сам граббер почти дописан, сейчас он собирает по заданным параметрам наименования машин и знает адрес, по которому необходимо запрашивать номер телефона. Для запроса телефона ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
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