skrab

Иван Моринов skrab

 
33 годаРоссия/Красноярск
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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  • Требуется создание сайта на Astra CMS

    $500

    Доброго времени суток уважаемые! На сегодняшний день, МЫ (я и мои коллеги). Не всегда можем справиться с объемами работ. В связи с этим ищу исполнителей для реализации проектов на cms astra. Работа будет не постоянной (а может ...

    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Раскрутка группы во Вконтакте

    Всем привет есть группа вконтакте vk.com/petsbol Хотелось бы ее раскрутить. Чтобы число подписавшихся было хотя бы 5-10 тысяч. Интересуют реальные люди, а не боты. И желательно из России. Цена, сроки???

    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Необходимо доделать граббер

    $33

    Граббер для сайта auto.ru Недавно сайт усилил систему защиты от сбора телефонов в объявлениях. Сам граббер почти дописан, сейчас он собирает по заданным параметрам наименования машин и знает адрес, по которому необходимо запрашивать номер телефона. Для запроса телефона ...

    Ajax
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад