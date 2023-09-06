👋Делаю дизайн, UX/UI, Веб дизайн👍

? Привет! Меня зовут Андрей, мне 22 и сам я из Киева. Я новичок на бирже, еще не во всем разбираюсь, но с дизайном я на ты и всегда могу предложить нужные решения для вас!

Делаю: визитки, баннеры, landing page, креативы, дизайн сайтов

Инструменты: Figma(основной), Photoshop

Заинтересован в качестве!?

Всегда хорошо когда заказчик доволен результатом! Поэтому делаю все как для себя. Тщательно анализирую задачу и нишу клиента, что бы решить проблему, с которой ко мне пришел заказчик.

Честность и пунктуальность?

Работаю по предоплате, верну предоплату если не понравиться дизайн! Остаюсь на связи после завершения работы над проектом!

Все правки бесплатные!

Поговорим голосом?

Всегда можем обсудить ваш заказ голосом или по видеосвязи! Телеграм, зум, гугл мит - как вам будет удобно! Такой вариант помогает больше узнать друг друга и попасть во все предпочтения!

Связь?

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Счета для оплаты?

Visa: 5168 7520 0607 6569

MasterCard: 5375 4141 0310 6448