Fullstack Developer

Разработал и поддерживал веб-приложения на основе Python с использованием фреймворков Flask и Django.

Работал с различными базами данных, включая MySQL, PostgreSQL и MongoDB.

Написал и поддерживал REST API для взаимодействия между веб-приложениями и сторонними сервисами.

Разработал и интегрировал множество сторонних библиотек и модулей Python для улучшения функциональности приложения.

Проводил тестирование и отладку приложений для обеспечения высокого качества кода и минимизации ошибок.

Работал в команде разработчиков и участвовал в Agile-процессе разработки.

Я имею глубокое понимание Node.js и его экосистемы. Я использовал Express.js или другие фреймворки для создания веб-сервера, обработки HTTP-запросов и управления маршрутизацией.

Я работал с различными библиотеками и фреймворками для разработки ботов на Node.js, такими как Telegraf.js для создания телеграм-ботов и discord.js для создания Discord-ботов. Я умею обрабатывать входящие сообщения, реагировать на команды и выполнять задачи в соответствии с предопределенными правилами и логикой.

У меня также есть опыт разработки на C++. Я использовал C++ для создания высокопроизводительных компонентов и библиотек. Я знаком с основными понятиями языка, такими как указатели, классы, наследование и шаблоны.

У меня есть опыт верстки веб-страниц с использованием HTML и CSS. Я создавал семантическую разметку, стилизовал элементы и создавал адаптивные интерфейсы, которые хорошо выглядят.