Разработал и поддерживал веб-приложения на основе Python с использованием фреймворков Flask и Django.
Работал с различными базами данных, включая MySQL, PostgreSQL и MongoDB.
Написал и поддерживал REST API для взаимодействия между веб-приложениями и сторонними сервисами.
Разработал и интегрировал множество сторонних библиотек и модулей Python для улучшения функциональности приложения.
Проводил тестирование и отладку приложений для обеспечения высокого качества кода и минимизации ошибок.
Работал в команде разработчиков и участвовал в Agile-процессе разработки.
Я имею глубокое понимание Node.js и его экосистемы. Я использовал Express.js или другие фреймворки для создания веб-сервера, обработки HTTP-запросов и управления маршрутизацией.
Я работал с различными библиотеками и фреймворками для разработки ботов на Node.js, такими как Telegraf.js для создания телеграм-ботов и discord.js для создания Discord-ботов. Я умею обрабатывать входящие сообщения, реагировать на команды и выполнять задачи в соответствии с предопределенными правилами и логикой.
У меня также есть опыт разработки на C++. Я использовал C++ для создания высокопроизводительных компонентов и библиотек. Я знаком с основными понятиями языка, такими как указатели, классы, наследование и шаблоны.
У меня есть опыт верстки веб-страниц с использованием HTML и CSS. Я создавал семантическую разметку, стилизовал элементы и создавал адаптивные интерфейсы, которые хорошо выглядят.
Портфолио
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