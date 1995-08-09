Танчук Юлия
09 августа 1995
Днепр, Украина
+38 066 951 63 40
НАВЫКИ:
Стрессоустойчивая, целеустремленная, быстро обучаюсь.
Исполнительная, всегда исполняю задачи в положенные сроки.
Умею грамотно писать.
Обладаю навыками верстки и представления презентаций, знаю основы дизайна.
ОПЫТ РАБОТЫ:
АТ КБ ПриватБанк, Черновцы– специалист по обеспечению бизнес процессов июль 2018 - настоящее время
- обеспечение эффективного управления новыми и уже существующими проектами Банка
- проведение очных обучающих мероприятий
- разработка учебного контента, тренинговых программ
- замер уровня знаний сотрудников, инициирование проведения дополнительного обучения
- составление продающих скриптов
- продажа услуг и продуктов Банка уже существующим клиентам по телефону
- обслуживание клиентов
- приготовление кофейных напитков
ВУЗ НГУ, Днепр– бакалаврсентябрь 2013 – май 2017
Специальность: подземная разработка месторождений полезных ископаемых с углубленным изучением профессионального английского языка.
ТРЕНИНГИ:
В 2018 году прошла 3-х модульную программу “Школа тренингового мастерства”.
Прошла программу Дениса Каплунова “Искусство копирайтинга”.
Также получила сертификат о прохождении тренерской программы по визуализации данных.
Неоднократно посещала тренинги личностного роста.
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