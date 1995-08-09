Мелочи не важны, но совершенство в деталях

Танчук Юлия

09 августа 1995

Днепр, Украина

+38 066 951 63 40

[email protected]

НАВЫКИ:

Стрессоустойчивая, целеустремленная, быстро обучаюсь.

Исполнительная, всегда исполняю задачи в положенные сроки.

Умею грамотно писать.

Обладаю навыками верстки и представления презентаций, знаю основы дизайна.

ОПЫТ РАБОТЫ:

АТ КБ ПриватБанк, Черновцы– специалист по обеспечению бизнес процессов июль 2018 - настоящее время

обеспечение эффективного управления новыми и уже существующими проектами Банка

АТ КБ ПриватБанк, Днепр– специалист по обучению и развитию персонала июнь 2017 - июль 2018

проведение очных обучающих мероприятий

разработка учебного контента, тренинговых программ

замер уровня знаний сотрудников, инициирование проведения дополнительного обучения

составление продающих скриптов

АТ КБ ПриватБанк, Днепр– оператор исходящего обзвонамай 2015 – июнь 2017

продажа услуг и продуктов Банка уже существующим клиентам по телефону

ТОВ КофеЛайф, Днепр– баристаоктябрь 2013 – май 2015

обслуживание клиентов

приготовление кофейных напитков

ВУЗ НГУ, Днепр– бакалаврсентябрь 2013 – май 2017

Специальность: подземная разработка месторождений полезных ископаемых с углубленным изучением профессионального английского языка.

ТРЕНИНГИ:

В 2018 году прошла 3-х модульную программу “Школа тренингового мастерства”.

Прошла программу Дениса Каплунова “Искусство копирайтинга”.

Также получила сертификат о прохождении тренерской программы по визуализации данных.

Неоднократно посещала тренинги личностного роста.