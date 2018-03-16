Дизайнер интерфейсов UX/UI

О себе

Люблю свободу и творчество в работе. Всегда открыт для диалога.

Образование, курсы

2011

Центр компьютерного обучения "Специалист" при МГТУ им. М.Э.Баумана. Компьютерное обучение, HTML и CSS. Кроссбраузерная верстка и основы юзабилити.

2017-2018.

Институт программных систем, Йошкар-Ола. Дизайн и проектирование приложений и веб-сервисов (UX/UI).

Ключевые навыки

Ментальный дизайн, бумажный прототип, визуальный дизайн.

Навыки работы с инструментами дизайнера

Adobe XD, Adobe Photoshop, Figma