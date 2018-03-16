Дизайнер интерфейсов UX/UI
О себе
Люблю свободу и творчество в работе. Всегда открыт для диалога.
Образование, курсы
2011
Центр компьютерного обучения "Специалист" при МГТУ им. М.Э.Баумана. Компьютерное обучение, HTML и CSS. Кроссбраузерная верстка и основы юзабилити.
2017-2018.
Институт программных систем, Йошкар-Ола. Дизайн и проектирование приложений и веб-сервисов (UX/UI).
Ключевые навыки
Ментальный дизайн, бумажный прототип, визуальный дизайн.
Навыки работы с инструментами дизайнера
Adobe XD, Adobe Photoshop, Figma
Действие аккаунта приостановлено!
Дизайн мобильных приложений
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$10/час
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