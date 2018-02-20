SMM-менеджер (ведение и продвижение сообществ ВКонтакте)

Всем привет! Меня зовут Анастасия, начала осваивать профессию smm- менеджера после курса М. Христосенко - smm-менеджер.

Предлагаю свои услуги по продвижению и ведению групп вк:

Разработка фирменного стиля

Настройка группы

Анализ целевой аудитории

Составление контент-плана

Продвижение без бюджетными способами

Написание различного вида постов (не котики и салаты, аграмотные продуманные на основе задач и проблем аудитории)

Пишите https://vk.com/smm_bis