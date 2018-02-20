SMM-менеджер (ведение и продвижение сообществ ВКонтакте)
Всем привет! Меня зовут Анастасия, начала осваивать профессию smm- менеджера после курса М. Христосенко - smm-менеджер.
Предлагаю свои услуги по продвижению и ведению групп вк:
Разработка фирменного стиля
Настройка группы
Анализ целевой аудитории
Составление контент-плана
Продвижение без бюджетными способами
Написание различного вида постов (не котики и салаты, аграмотные продуманные на основе задач и проблем аудитории)
Пишите https://vk.com/smm_bis
Действие аккаунта приостановлено!