sky_988

Анастасия sky_988

 
36 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
SMM-менеджер (ведение и продвижение сообществ ВКонтакте)

Всем привет! Меня зовут Анастасия, начала осваивать профессию smm- менеджера после курса М. Христосенко - smm-менеджер.

Предлагаю свои услуги по продвижению и ведению групп вк:

Разработка фирменного стиля 

Настройка группы 

Анализ целевой аудитории 

Составление контент-плана 

Продвижение без бюджетными способами 

Написание различного вида постов (не котики и салаты, аграмотные продуманные на основе задач и проблем аудитории)

Пишите https://vk.com/smm_bis