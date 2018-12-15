sky_moron

Анастасия Полякова sky_moron

 
24 годаРоссия/Тверь
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
все пути ведут в начало

Исполнительность и добросовестность, инициативность, стрессоустойчивость, высокая обучаемость, стремление к повышению своего профессионального уровня. 

Трудолюбивая, честная, пунктуальная, очень ответственно отношусь к своей работе. 

Способна в короткий срок справиться с большим объёмом работы, работать в режиме повышенной нагрузки. 

Работаю с видео на протяжении 5 лет: была главным видеомонтажером школы и колледжа. Вела студенческую видео-газету. 

Очень эрудирована, люблю и умею хорошо писать тексты. 

Свожу музыку для концертов. 

Работаю с фото: ретушь/коррекция цвета. 

Знаю полный пакет MS Ofice. 

Также пишу рефераты/дипломные работы на различные темы. 

Глубоко изучаю историю, по специальности - юрист.