все пути ведут в начало

Исполнительность и добросовестность, инициативность, стрессоустойчивость, высокая обучаемость, стремление к повышению своего профессионального уровня.

Трудолюбивая, честная, пунктуальная, очень ответственно отношусь к своей работе.

Способна в короткий срок справиться с большим объёмом работы, работать в режиме повышенной нагрузки.

Работаю с видео на протяжении 5 лет: была главным видеомонтажером школы и колледжа. Вела студенческую видео-газету.

Очень эрудирована, люблю и умею хорошо писать тексты.

Свожу музыку для концертов.

Работаю с фото: ретушь/коррекция цвета.

Знаю полный пакет MS Ofice.

Также пишу рефераты/дипломные работы на различные темы.

Глубоко изучаю историю, по специальности - юрист.