все пути ведут в начало
Исполнительность и добросовестность, инициативность, стрессоустойчивость, высокая обучаемость, стремление к повышению своего профессионального уровня.
Трудолюбивая, честная, пунктуальная, очень ответственно отношусь к своей работе.
Способна в короткий срок справиться с большим объёмом работы, работать в режиме повышенной нагрузки.
Работаю с видео на протяжении 5 лет: была главным видеомонтажером школы и колледжа. Вела студенческую видео-газету.
Очень эрудирована, люблю и умею хорошо писать тексты.
Свожу музыку для концертов.
Работаю с фото: ретушь/коррекция цвета.
Знаю полный пакет MS Ofice.
Также пишу рефераты/дипломные работы на различные темы.
Глубоко изучаю историю, по специальности - юрист.
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