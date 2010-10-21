Для начала хотелось бы купить готовые или нанять для создания парсеров нескольких букмекерских контор,шанс,марафон,гол+пас,фон,пинакл,и некоторых других. нужна вся линия бк по созданию обсужу дальнейшую работу,связана не с вилками а создание программного обеспечения для бк. помимо парсеров нжна форма ...