Установить и настроить пхп и апач на удаленном компе через таймвевер.
Веб-программирование2 заявки
Закрыт
13 лет назад
Установить и настроить пхп и апач на удаленном компе через таймвевер.
Собственно нужен сайт,подобие betcity,с их линией,подробности при общении.
Для начала хотелось бы купить готовые или нанять для создания парсеров нескольких букмекерских контор,шанс,марафон,гол+пас,фон,пинакл,и некоторых других. нужна вся линия бк по созданию обсужу дальнейшую работу,связана не с вилками а создание программного обеспечения для бк. помимо парсеров нжна форма ...