Приветствую

Привет, меня зовут Александр, и я веб-разработчик, я начал свою карьеру в сентябре 2017 года, я окончил школу современных технологий в Москве.

Почему я?

Я не исчезну с вашими деньгами, я всегда на связи моя цель БЫТЬ! а не казаться, веб разработчиком.

Я хочу быть честным с моими клиентами, я не буду обманывать вас, что я лучший и самый квалифицированный, но могу заверить, что за работу, которую я предпринимаю, я люблю исполнять 100%.

Я не люблю описывать свою работу в течение долгого времени и красноречиво, лучше показать один раз проект и мнения о работе родяться у вас в голове.

Я люблю свою работу и каждый день совершенствую свои навыки, знания и профессиональную деятельность.

Я хочу привести в Интернет качественный продукт, которым вы и я сможем гордиться.

Я хочу найти тех клиентов, которые нуждаются в честной работе и деловом партнере.

Я использую следующие технологии:

∘ HTML5

∘ Bootstrap, foundation

∘ CSS3, Less

∘ CSS3-Grid (новая технология)

∘ JavaScript, jQuery

∘ Gulp, NPM

∘ VCS - GitHub, BitBucket

∘ Adobe Photoshop, Illustrator

Связь: