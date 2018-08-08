Привет, меня зовут Александр, и я веб-разработчик, я начал свою карьеру в сентябре 2017 года, я окончил школу современных технологий в Москве.
Почему я?
Я не исчезну с вашими деньгами, я всегда на связи моя цель БЫТЬ! а не казаться, веб разработчиком.
Я хочу быть честным с моими клиентами, я не буду обманывать вас, что я лучший и самый квалифицированный, но могу заверить, что за работу, которую я предпринимаю, я люблю исполнять 100%.
Я не люблю описывать свою работу в течение долгого времени и красноречиво, лучше показать один раз проект и мнения о работе родяться у вас в голове.
Я люблю свою работу и каждый день совершенствую свои навыки, знания и профессиональную деятельность.
Я хочу привести в Интернет качественный продукт, которым вы и я сможем гордиться.
Я хочу найти тех клиентов, которые нуждаются в честной работе и деловом партнере.
Я использую следующие технологии:
∘ HTML5
∘ Bootstrap, foundation
∘ CSS3, Less
∘ CSS3-Grid (новая технология)
∘ JavaScript, jQuery
∘ Gulp, NPM
∘ VCS - GitHub, BitBucket
∘ Adobe Photoshop, Illustrator
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