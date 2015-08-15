аналог csgobomj.ru интересует сайт прложение CSGO 1.плачу аванс 30 уе 2. Даю хостинг и домен 3. Два аккаунта Стеам Вы делаете проект запускаете его под ключ на моем хостинге все объясняете как и что и после я перевожу вам 420 ...
- $450Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $15
Необходим парсеринг zzap .ру , только продавцы системы интересуют в формате excel списком срок исполнения 3-7 днейВеб-программирование12 заявокЗакрыт8 лет назад
- $5
проект готов ! в нем есть система пополнения счета ! необходимо внести наши данные ! чтоб деньги поступали нам !Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
- $50
1.добавление товара (в админ панели с указанием 6 редактируемых параметров) Наименование Номер Номер дополнительный Брэнд Страна производитель Цена Наличие на складе Срок доставки (зависит от кол-ва заказанных штук) - возможность устанавливать границы. Загрузка фото 2.поисковик по сайту 3.создание для каждой позиции отдельной страницы (с редактированием в ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $10
Необходимо исправить некоторые недочеты . Csgonyx.ruВеб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Раскрутка канала ютуб, оптимизация, сео. Тз по запросуПоисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $300
аналог zzap.ру Необходимо создание аналогичной системы ! 1 уе= 67,86 руб срок до 45 днейВеб-программирование1 исполнительЗакрыт8 лет назад
интересует аналог csgoup.ruВеб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $300
Создание доски обьявлений ЕАЭС аналог авито, но лучше и удобней много категорий много городов(рф,казахстан,беларусь,киргизия,армения) подключение директа. создание аккаунта пользователя с подтверждением через емайл. подтверждение емайла сотового телефона через смс при добавлении обьявления. Создание Магазина для юрлиц с отдельной страничкой и неограниченным ...Веб-программирование18 заявокЗакрыт8 лет назад
- $5
сайт создан на drupal. работал 2013,2014, часть 2015 года, после чего закончился домен. сейчас мы домен продлили а сайт не активный. необходимо его активировать .Системное администрирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
нужен парсер майл и телефонов по определенным ключевым словам по всему СНГ . Так как Яндекс выдает всего 100сайтов если не ошибаюсь , но если по каждому городу то тогда можно будет больше вскрыть сайтов ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо 2 раза в неделю , итого 8 раз в месяц делать рассылку на 90 000 емайл адресовВеб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
- $100
Аналог пайпал с привязкой карт union pay Регистрация по майлу , личный кабинет , продавец , покупатель , привязка карты union pay . Как продавцу так и покупателю. Выставление счетов на логин . Оплата счетов в ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $5
Требуется легкая и простая программка для качественной проверки тысяч электронных адресов на валидностьПрикладное ПО1 исполнительЗакрыт8 лет назад
Требуется разработка группы парсеров для пяти досок объявлений с переводом этих данных в единый вид и закачкой на сайт . С дополнительным сбором сотовых в блокнот .Веб-программирование8 заявокЗакрыт8 лет назад
Интересует создание платежной системы аналог PayPalВеб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо создать логотип будущей доски бесплатных обьявленийЛоготипы и Знаки35 заявокЗакрыт8 лет назад
Интересует создание дизайна сайта. Тематика всероссийская доска обьявлений Высокий уровень исполнения, выбираем по портфолиоДизайн сайтов30 заявокЗакрыт8 лет назад
- $50
нужен парсер (сборщик email - ов) определенной категории . который бы собирал электронные почты с помощью поисковика яндекса по тем ресурсам которые выдаст поисковик.Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
- $30
необходимо создание программы для того чтоб автоматизировать процесс работы с электронной почтой. рассылка почты большие обьемыПрикладное ПО6 заявокЗакрыт8 лет назад