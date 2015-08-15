skymanspb

Алексей Сухов skymanspb

 
37 летРоссия/Санкт-Петербург
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
dimarik-2
Дмитрий 
46 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Необходимо сайт запустить.
Все прошло очень гладко!
быстро все сделано, рекомендую
Ответный отзыв
vanilko
30 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Создание простого парсера
Быстро и четко)
Четко за 30 минут исполнил. Советую.
Ответный отзыв