Необходимо нарезать и создать 5 роликов по тематике азартные игры, ставки, гемблинг Требования к видео[list][*]Длина: До 25 секунд[*]Соотношение сторон: Вертикальное (4:5) и квадрат (минимум 800х800)[*]Звук: Динамическая музыка + субтитры на видео[/list]Характеристики видео Формат: MP4 Разрешение: не менее 600 пикселей в ширину Пример ролика ...
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- Видеомонтаж21 заявкаЗакрыт5 лет назад
Необходим дизайн адаптивного корпоративного сайта. Прототип сайта доступен по ссылкам: https://app.moqups.com/novamarketing/v5oQPF5z/view/page/abb3b6df0 https://app.moqups.com/novamarketing/5V5iUUrH/view Главная + несколько внутренних страниц. Откликаться прошу ТОЛЬКО специалистов с опытом дизайна многостраничных сайтов. Если вы делали только лендинги, прошу не тратить наше время) В отклике укажите примерную разбежку ...Дизайн сайтов47 заявокЗакрыт5 лет назад