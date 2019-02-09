Необходим дизайн адаптивного корпоративного сайта. Прототип сайта доступен по ссылкам: https://app.moqups.com/novamarketing/v5oQPF5z/view/page/abb3b6df0 https://app.moqups.com/novamarketing/5V5iUUrH/view Главная + несколько внутренних страниц. Откликаться прошу ТОЛЬКО специалистов с опытом дизайна многостраничных сайтов. Если вы делали только лендинги, прошу не тратить наше время) В отклике укажите примерную разбежку ...