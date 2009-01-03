skynsyatina

Опытный фрилансер: рерайт, копирайт, уникальные статьи

Молодая журналистка и редактор городской молодежной газеты, всегда готова принять новые заказы и заняться работой над вашим заданием. Качественно, безпроблемно, а главное, в кратчайшие сроки выполняю заказ любой сложности. Из-за того, что я нахожусь в штате главной газеты своего города, могу интересно написать на любую тему: от повешения удоя урожая и новогоднем празднике в детском саду до новостей в сфере нано-технологий. Обладаю собственным неповторимым слогом, однако строго придерживаюсь стиля, выбранного заказчиком.