Разработка веб-приложений, сайтов различной тематики, управление интернет-проектами.
-Создание любых сайтов простой и средней сложности.
--Сайты визитки
--Игровые порталы
--Сайты для продажи ссылок, рекламы
-Полное управления проектом "с нуля"
--Выбор и поддержка хостинга
--Установка ОС Unix, BSD, Windows на выделенные сервера.
--Доработка, актуализация, администрирование сайтов
-Работа с изображениями и логотипами
--Разработка баннеров, логотипов и других конструкций для веб.
--Редактирование фотографий по заданию
-Настройка IP телефонии (Asterisk, Freeswitch), консультации и помощь в администрировании
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