Разработка веб-приложений, сайтов различной тематики, управление интернет-проектами.

-Создание любых сайтов простой и средней сложности.

--Сайты визитки

--Игровые порталы

--Сайты для продажи ссылок, рекламы

-Полное управления проектом "с нуля"

--Выбор и поддержка хостинга

--Установка ОС Unix, BSD, Windows на выделенные сервера.

--Доработка, актуализация, администрирование сайтов

-Работа с изображениями и логотипами

--Разработка баннеров, логотипов и других конструкций для веб.

--Редактирование фотографий по заданию

-Настройка IP телефонии (Asterisk, Freeswitch), консультации и помощь в администрировании