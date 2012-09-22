Дизайнер- Верстальщик. Художник

Меня зовут Вадим. Я дизайнер. Мой опыт работы более двадцати лет в различных рекламных агентствах, специализирующихся на разработке фирменного стиля, брошюр, календарей, каталогов, листовок, логотипов, упаковок, наружной рекламы (баннеры, световые короба, вывески и т.д.) Обширный опыт в области дизайна выставок и показов мод.

Опытный пользователь Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Indesign, Adobe Acrobat, Сorel Draw. Рисунок от руки.

Всегда требователен к своей работе, стараюсь реализовывать все на высоком уровне.

Мое портфолио: http://www.skyvad.ru/