Дизайнер- Верстальщик. Художник
Меня зовут Вадим. Я дизайнер. Мой опыт работы более двадцати лет в различных рекламных агентствах, специализирующихся на разработке фирменного стиля, брошюр, календарей, каталогов, листовок, логотипов, упаковок, наружной рекламы (баннеры, световые короба, вывески и т.д.) Обширный опыт в области дизайна выставок и показов мод.
Опытный пользователь Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Indesign, Adobe Acrobat, Сorel Draw. Рисунок от руки.
Всегда требователен к своей работе, стараюсь реализовывать все на высоком уровне.
Мое портфолио: http://www.skyvad.ru/
Действие аккаунта приостановлено!
Верстка полиграфии
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Дизайн продукции
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Дизайн сайтов
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Иллюстрации и Рисунки
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Логотипы и Знаки
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Наружная реклама
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Фирменный стиль
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