Дизайн логотипов, фирменного стиля. Ретуширование фотографий. Только качественно и в срок! Покажу, что даже начинающие могут показать уровень:)

Моя цель - оставить клиента довольным!

﻿ Плюшки для вас:

ТОЛЬКО ЭТУ НЕДЕЛЮ СКИДКА 50% НА ВСЕ УСЛУГИ!!!

Все правки делаю бесплатно

Даю гарантию на выполненную работу

Не беру предоплату

Связь:

А также любой другой удобный для вас способ

Ответственность:

Готов приступить к работе уже сейчас

Не нарушаю сроков

Всегда довожу дело до конца

Всегда на связи

Дизайн логотипов.

Создание иконок актуального в инстаграмм.

Ретуширование фотографий.

Связь:

А также любой другой удобный для вас способ