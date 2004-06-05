Дизайн логотипов, фирменного стиля. Ретуширование фотографий. Только качественно и в срок! Покажу, что даже начинающие могут показать уровень:)
Моя цель - оставить клиента довольным!
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- Все правки делаю бесплатно
- Даю гарантию на выполненную работу
- Не беру предоплату
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Telegram: srwalker24
- Instagram: d.shushakov
Ответственность:
- Готов приступить к работе уже сейчас
- Не нарушаю сроков
- Всегда довожу дело до конца
- Всегда на связи
- Дизайн логотипов.
- Создание иконок актуального в инстаграмм.
- Ретуширование фотографий.
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Telegram: srwalker24
- Instagram: d.shushakov
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Примеры моих работ.45 просмотров