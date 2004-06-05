skywalker24

Данил skywalker24

 
20 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Дизайн логотипов, фирменного стиля. Ретуширование фотографий. Только качественно и в срок! Покажу, что даже начинающие могут показать уровень:)

Моя цель - оставить клиента довольным!

              

﻿            Плюшки для вас:

  • ТОЛЬКО ЭТУ НЕДЕЛЮ СКИДКА 50% НА ВСЕ УСЛУГИ!!!
  • Все правки делаю бесплатно
  • Даю гарантию на выполненную работу
  • Не беру предоплату
Со мной удобно работать, с удовольствием пообщаюсь с вами голосом. Когда сажусь за проект, в первую очередь меня волнует, как мой дизайн поможет клиенту достигать своих целей.

                  

   Связь:

   А также любой другой удобный для вас способ

  Ответственность:

  • Готов приступить к работе уже сейчас
  • Не нарушаю сроков
  • Всегда довожу дело до конца
  • Всегда на связи
Род занятий:

  • Дизайн логотипов.
  • Создание иконок актуального в инстаграмм.
  • Ретуширование фотографий.
За моей спиной огромное множество обучающих видео, вебинаров и очень много практики.

  Связь:

А также любой другой удобный для вас способ

Портфолио