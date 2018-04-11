Ищу таргетологов в Фейсбук и Инстаграмм

Нужены таргетологи для сбора целевой аудитории на вебинар.

Механизм как я вижу: ЦА видит рекламу в своей ленте, переходит по ссылке и попадает на лендинг, где совершает регистрацию на вебинар. Лендинг уже есть.

Тема вебинара: Обучение приватному танцу. Целевая аудитория: девушки 18-45 лет 1) одинокие девушки,которые хотят стать увереннее 2) девушки которые хотят сделать сюрприз своему парню 3) женщины в браке которые хотят освежить отношения 4)девушки которые преподают танцы и хотят расширить свой спектр направлений