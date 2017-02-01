Терпение и труд к победам ведут.
Доброе время суток, Уважаемый заказчик!
Меня зовут Надежда, я профессионально занимаюсь графическим дизайном и версткой любой продукции.
Я готова предложить Вам услуги по разработке логотипов, фирменных стилей, созданию брендбуков, а так же полиграфических материалов.
Со своей стороны я могу гарантировать индивидуальный подход, порядочность, внимательность к пожеланиям и критике, а так же строгое следование установленным срокам.
Буду рада сотрудничеству!
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