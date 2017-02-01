slabikova

Надежда slabikova

 
26 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Терпение и труд к победам ведут.

Доброе время суток, Уважаемый заказчик! 

Меня зовут Надежда, я профессионально занимаюсь графическим дизайном и версткой любой продукции.

Я готова предложить Вам услуги по разработке логотипов, фирменных стилей, созданию брендбуков, а так же полиграфических материалов.

Со своей стороны я могу гарантировать индивидуальный подход, порядочность, внимательность к пожеланиям и критике, а так же строгое следование установленным срокам. 

Буду рада сотрудничеству!

Брендбук