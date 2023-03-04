sladkaya_naka

Анастасия Анискович sladkaya_naka

 
23 годаРоссия/Москва
10 месяцев на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад

Имею опыт работы по двум направлениям: графический дизайнер и web-designer

Умение пользоваться: Figma, Tilda, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe After Effects

Уверенное пользование знаниями:

  • Типографики

  • Композиции

  • Теории цвета и верстки

  • Прототипирование

  • Создание и поддержка дизайн систем

  • Компонентный подход

  • Создание адаптивного дизайна

FigmaTildaInDesignIllustratorPhotoshopAfter Effects