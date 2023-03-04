sladkaya_naka

Анастасия Анискович sladkaya_nakasladkaya_naka
23 годаРоссия/Москва
10 месяцев на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
Имею опыт работы по двум направлениям: графический дизайнер и web-designer
Умение пользоваться: Figma, Tilda, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe After Effects
Уверенное пользование знаниями:
Типографики
Композиции
Теории цвета и верстки
Прототипирование
Создание и поддержка дизайн систем
Компонентный подход
Создание адаптивного дизайна
Действие аккаунта приостановлено!