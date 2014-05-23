Давайте работать вместе!
Специализация: Дизайн / Полиграфический дизайн
Дополнительные специализации: Разработка сайтов / Сайт «под ключ», Полиграфия / Полиграфическая верстка, Дизайн / Логотипы, Дизайн / Наружная реклама
Опыт работы: 7 лет
Стоимость часа работы — 30 $
Стоимость месяца работы — 2500 $
Для Вас
- индивидуальный подход
- помощь в написании технического задания (ТЗ)
- бесплатные консультации
Вы получаете:
- четкое соблюдение всех сроков
- пакет качественных файлов всех желаемых форматов
- поддержку после сдачи проекта
- помощь и советы в реализации/печати материала
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Портфолио
- Логотип «Гофро Маркет» 3 дня150 просмотров
- Логотип «АС» 3дня172 просмотра
- Modnomodno.com 1 месяц147 просмотров
- Фирменный стиль Action 5 дней152 просмотра
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- Менеджмент КИТ 7дней141 просмотр
- Сайт pixess.ru 14 дней147 просмотров
- Сайт «Топ Сто» 5 дней159 просмотров
- Брошюра «Дёмино» 5 дней136 просмотров
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- Логотип modnomodno.com 3 дня153 просмотра
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