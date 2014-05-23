sladki

Николай sladki

 
34 годаРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Давайте работать вместе!

Специализация: Дизайн / Полиграфический дизайн

Дополнительные специализации: Разработка сайтов / Сайт «под ключ», Полиграфия / Полиграфическая верстка, Дизайн / Логотипы, Дизайн / Наружная реклама

Опыт работы: 7 лет

Стоимость часа работы — 30 $

Стоимость месяца работы — 2500 $

Для Вас

- индивидуальный подход

- помощь в написании технического задания (ТЗ)

- бесплатные консультации

Вы получаете:

- четкое соблюдение всех сроков

- пакет качественных файлов всех желаемых форматов

- поддержку после сдачи проекта

- помощь и советы в реализации/печати материала

Портфолио
Показать больше работ
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $300
от 3 дней
нет рейтинга