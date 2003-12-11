HTML-верстка

Мой опыт 磊

▸ Больше 1-ого года опыта в данной сфере

▸ Работаю так же на крупнейшей бирже UpWork

Мои услуги 

▸ Верстка сайтов (кросс-браузерная, адаптивная, верстка на Tilda)

▸ Внедрение CSS/JS анимаций (плавный скролл, редизайн курсора)

▸ Подключение и настройка плагинов JQuery

▸ Дизайн сайтов (визиток, моб. приложений) на Figma/Adobe XD

▸ Правки по сайту (заменить/вставить/убрать)

Мои навыки ⚡

▸ HTML

▸ CSS (Sass) / Flexbox, Grid

▸ JavaScript / Jquery

▸ Tilda

▸ Figma

▸ Adobe XD

Мои преимущества 💪

▸ Соблюдение сроков

▸ Качественная работа

▸ Адаптивная разметка на основе макета для ПК

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