HTML-верстка
Мой опыт 磊
▸ Больше 1-ого года опыта в данной сфере
▸ Работаю так же на крупнейшей бирже UpWork
Мои услуги
▸ Верстка сайтов (кросс-браузерная, адаптивная, верстка на Tilda)
▸ Внедрение CSS/JS анимаций (плавный скролл, редизайн курсора)
▸ Подключение и настройка плагинов JQuery
▸ Дизайн сайтов (визиток, моб. приложений) на Figma/Adobe XD
▸ Правки по сайту (заменить/вставить/убрать)
Мои навыки ⚡
▸ HTML
▸ CSS (Sass) / Flexbox, Grid
▸ JavaScript / Jquery
▸ Tilda
▸ Figma
▸ Adobe XD
Мои преимущества 💪
▸ Соблюдение сроков
▸ Качественная работа
▸ Адаптивная разметка на основе макета для ПК
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▸ Не стесняйся обращаться ко мне и хорошего дня!